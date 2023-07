La costumista britannica Jacqueline Durran potrebbe avvicinarsi quest'anno non solo alla sua nona candidatura agli Oscar per il suo apprezzato lavoro nel film campione di incassi Barbie di Greta Gerwig ma anche vincere la terza statuetta della sua carriera dopo quelle ottenute nel 2013 per Anna Karenina e nel 2020 per Piccole Donne.

Non resta che aspettare l'inizio della Stagione dei Premi per scoprire se riuscirà a mantenere la sua leadership, dato che quest'anno tra i suoi potenziali rivali troviamo Ellen Mirojnick pronta a conquistare una doppia candidatura (Oppenheimer/Killers of the Flower Moon), ma anche Lindy Hemming per Wonka e Mark Bridges per Maestro insieme ad altri 5 costumisti considerati favoriti per una nomination agli Oscar.