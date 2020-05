La Sampdoria avrebbe individuato in un giovane difensore che milita in Premier League il rinforzo giusto per la difesa di Claudio Ranieri nella prossima stagione.

Si tratterebbe del difensore centrale Juan Marcos Foyth, ventiduenne argentino che milita nel Tottenham, anche se in prima squadra ha fatto solo qualche fugace apparizione.

Il calciatore, in passato, sarebbe stato anche nel mirino del Milan, che potrebbe tornare in corsa in caso di approdo sulla panchina rossonera di Ralf Rangnick.