Quando ormai tutto sembrava apparecchiato perché Claudio Ranieri diventasse il nuovo Ct della Nazionale, l'ex tecnico della Roma e attuale dirigente dei giallorossi, dopo una notte di riflessione, ha fatto un passo indietro.

Il motivo o i motivi di tale scelta? Non sono noti, mentre quello che è certo è che la Federazione adesso si trova a dover scegliere una nuova figura... senza avere nessun nome certo tra le mani.

A logica, per Gravina rimarrebbe in piedi la soluzione Stefano Pioli. Ma dopo essere stato catalogato come soluzione di ripiego e aver superato ulteriori ostacoli per approdare sulla panchina della Fiorentina per la prossima stagione, il tecnico parmense avrà voglia di ascoltare e, soprattutto, accettare le lusinghe della FIGC che, a livello economico, non sarebbero neppure più allettanti di quelle fornite dalla squadra di Rocco Commisso, con cui, tra l'altro, esisterebbe un accordo di massima sull'incarico di nuovo tecnico della prima squadra?

La risposta a questa domanda sembra abbondantemente scontata ma, come dimostra quanto accaduto con Ranieri, a questo punto è impossibile fare previsioni e, pertanto, non resta che attendere gli eventi.