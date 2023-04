Il secondo singolo estratto dal nuovo album del rapper milanese

Uno sfogo contro chi si lamenta sempre di tutto



Brano dalle sonorità afro-trap, con un ritornello che vuole essere uno sfogo contro quelle persone a cui non va mai a genio nulla.

Il brano è il secondo estratto dall’album “Numero 10” arrivato dopo un silenzio durato 11 anni in cui il rap resta la chiave di linguaggio scelta per raccontare ogni cosa. I brani nascono da ricordi personali, beat ricevuti, desideri e disagi, concedendosi il lusso di spaziare e sperimentare attingendo dalle sonorità di tutto il mondo.





Dicono di "Numero 10”:

“Il rapper milanese torna dopo tanti anni con un disco piacevole e genuino, dal flow potente e diretto, con canzoni che rimangono in testa grazie ai loro ritornelli killer.” Musicletter“Un disco che alla vita rivolge la sua energia e questo rap urbano di grandi stili classici anche denso di contestazione… che la chiave sociale non è mai da meno.” My dreams

Etichetta: Advice Music

Radio date: 24 marzo 2023

Cris Tyler, all'anagrafe Cristian Talarico (Milano, 1989), inizia ad affacciarsi alla musica rap nel 2006 inizialmente usando il nome Cristal. Insieme ad un amico nel 2007 pubblica una demo, “Made in Cesano” e successivamente, nel 2010, un album intitolato “Puro piacere personale”. Dopo una pausa lunga undici anni, verso la fine del 2021, esce il suo primo singolo da solista, “Super”. Nel 2022 pubblica altre due canzoni inedite - “Occhi di zaffiro” e “Balla con me” - con l'etichetta HRD Studio Records e inoltre collabora ai brani "Senorita" di BeOut e "Enjoy Remix" di Maha D. A gennaio esce il suo nuovo album dal titolo “Numero 10”.