Dopo il successo di Show Me Love, che ha superato il milione di visualizzazioni, William Imola ed Edward Maya tornano insieme per firmare quella che si preannuncia come una delle hit più significative dell’estate 2025. Il nuovo singolo, L’Ultima Notte, è molto più di un brano dance: è un vero e proprio messaggio sociale, mascherato da canzone pop.

Uscito ufficialmente il 5 maggio e già diffuso in oltre 35 paesi nel mondo, il video ha superato le 400.000 visualizzazioni in sole tre settimane. Un risultato che conferma quanto il pubblico non cerchi solo ritmo, ma anche contenuti che parlino al cuore. L’Ultima Notte racconta una relazione che si conclude, ma non tra urla e recriminazioni: due persone si dicono addio con consapevolezza, festeggiando insieme l’ultima serata prima di separarsi. «È un inno alla fine vissuta con rispetto», spiega William Imola. «L’idea era mostrare che anche un addio può avere dignità, che una storia può finire senza diventare una tragedia. Volevamo raccontare qualcosa di diverso. Non la solita storia finita in lacrime o distruzione, ma una relazione che si chiude nel migliore dei modi: con un’ultima notte insieme, danzando. Un addio che diventa una festa, un passaggio verso un nuovo inizio».

Il videoclip, diretto da Ugo Lo Pinto e girato nella suggestiva cornice dell’Alchemico Club a Isola di Liri, si sviluppa proprio su questa linea narrativa. Ma sotto le luci soffuse del locale, tra musica e malinconia, si nasconde un messaggio chiaro e potente: una denuncia alla violenza di genere. Troppo spesso la fine di un amore è raccontata con rabbia, vendetta, o peggio: nella cronaca, diventa un fatto di sangue. Con L’Ultima Notte, William ed Edward scelgono di raccontare una strada diversa. «Il nostro è un invito a tutte le persone a riconoscere quando qualcosa è finito, e ad avere il coraggio di lasciar andare in pace», afferma Imola. «Non c’è bisogno di ferire, umiliare, distruggere. Si può anche amare una persona fino all’ultimo, rispettandola proprio mentre la si lascia andare».

Il cast, composto da volti noti come Eva Henger, Glelany Cavalcante (Miss Universo), Fabrizio Eleuteri, Miss Ciociaria e la famiglia De Bonis, è stato scelto anche per il valore simbolico: «Abbiamo voluto che questo messaggio arrivasse forte e chiaro, non solo con le parole, ma anche con chi lo rappresenta. Non è un tema leggero, ma la musica può aiutare a parlarne in modo accessibile».

La base musicale, firmata da Edward Maya, fonde ritmi house ed EDM con una forte componente emotiva. È la seconda collaborazione tra i due artisti, dopo Show Me Love, e segna un passo avanti nella maturazione artistica di William Imola, che interpreta il brano con profondità e autenticità. Girato tra le bellezze di Isola di Liri, simbolo della Ciociaria e scelta personale di William, il video è anche un omaggio al territorio. Il progetto è stato sostenuto da una squadra compatta, con il contributo di Massimiliano Caroletti alla produzione e numerosi sponsor tra cui MFGA Torino, Fogliano Hotel New Life, Caffè Service di Rea Virgilio, 100% Pizza di Alin Stroia, Belvisi Mobili, Formazione Danza di Iolanda Rocchi, Parrucchiera Paola Serapiglia.

L’Ultima Notte è disponibile su tutte le piattaforme streaming, da Spotify ad Apple Music, con il videoclip ufficiale su YouTube. È una canzone che si balla, ma soprattutto si ascolta. E che invita a riflettere su come si possa dire addio senza distruggersi, ma con dignità. Perché la musica può anche educare. E quando lo fa bene, lascia il segno.