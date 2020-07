In attesa di mostrare i muscoli a partire dal prossimo venerdì nelle prime libere del GP di Spagna, questo mercoledì i piloti della MotoGP sono tornati in pista a Jerez sul circuito Angel Nieto, in modo da riprendere confidenza con il clima pre-gara.

Il più veloce nelle due sessioni odierne è stato Maverick Viñales (Yamaha ufficiale) con il tempo di 1'37"793, un decimo più veloce dell'altra Yamaha di Fabio Quartararo (team Petronas). Viñales e Quartararo, insieme a Joan Mir (Suzuki Ecstar) e Francesco Bagnaia (Pramac Racing), rispettivamente in nona e decima posizione, sono stati i piloti che nel pomeriggio hanno migliorato i tempi fatti segnare in mattinata.

E proprio quelli che dal 2021 formeranno la coppia dei piloti ufficiali Yamaha hanno staccato di 2 decimi la Honda di Marc Marquez, terzo a fine giornata con lo stesso tempo che al mattino gli era valso il primo posto.

Buone sensazioni anche per Alex Rins (Suzuki Ecstar), quarto, e Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP), che ha ottenuto il quinto tempo di giornata. Da segnalare anche l'ottima prestazione di Aleix Espargaro con l'Aprilia del team Gresini, sesto a meno mezzo secondo. Nel pomeriggio la sua moto ha avuto però un problema al motore con la fuoriuscita di olio, che ha fatto finire per terra sia Danilo Petrucci (Ducati) che Alex Marquez (Honda), anche se per fortuna senza conseguenze.

I migliori "ducatisti" sono stati i piloti Pramac, Jack Miller ottavo e Francesco Bagnaia decimo. Da rivedere, oltre a quella di Petrucci, la prestazione di Dovizioso, 15.esimo tempo a quasi un secondo dal primo, anche se con tutte le giustificazioni derivanti dalla frattura alla clavicola.

I primi 10 piloti della classifica combinata: