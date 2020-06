Importanti novità di calciomercato, in casa Milan. La nuova stagione calcistica è in procinto di portare nuovi arrivi oltre ad alcuni ritorni.

Per quanto riguarda le novità, iniziano a circolare due nomi di calciatori davvero talentuosi, che potremo trovare nel club rossonero l'anno venturo.

Una è rappresentata dal pontederese Samuele Ricci, 18enne centrocampista attualmente in forza all'Empoli, su cui hanno messo gli occhi non solo altre squadre di Serie A, tra cui la Fiorentina, ma anche numerose e importanti squadre all'estero.

L'altra è rappresentata da Tommaso Bonega, anch'egli giovane centrocampista in forza al Pordenone, ma in prestito alla società friulana, per cui il suo sarebbe un ritorno alla base.