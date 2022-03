La Commissione europea accoglie con favore l'accordo odierno degli Stati membri di adottare ulteriori sanzioni mirate alla luce della situazione in Ucraina e in risposta al coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione. In particolare, le nuove misure impongono misure restrittive a 160 persone e modificano il regolamento (CE) 765/2006, relativo alle misure restrittive alla luce della situazione in Bielorussia, e il regolamento (UE) 833/2014, relativo alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Questi emendamenti creano un più stretto allineamento delle sanzioni dell'UE nei confronti di Russia e Bielorussia e contribuiranno a garantire in modo ancora più efficace che le sanzioni russe non possano essere aggirate, anche attraverso la Bielorussia.

Per la Bielorussia, le misure introducono divieti SWIFT simili a quelli del regime russo, chiariscono che le criptovalute rientrano nell'ambito dei "titoli trasferibili" ed espandono ulteriormente le restrizioni finanziarie esistenti rispecchiando le misure già in vigore in merito alle sanzioni russe.

Queste, nello specifico, le misure concordate:

Limitare la fornitura di servizi SWIFT a Belagroprombank, Bank Dabrabyt e Development Bank of the Republic of Belarus, nonché alle loro filiali bielorusse.

Proibire le transazioni con la Banca centrale della Bielorussia relative alla gestione di riserve o attività e alla fornitura di finanziamenti pubblici per il commercio e gli investimenti in Bielorussia.

Vietare la quotazione e la fornitura di servizi in relazione ad azioni di entità statali bielorusse nelle sedi di negoziazione dell'UE a partire dal 12 aprile 2022.

Limitare in modo significativo gli afflussi finanziari dalla Bielorussia all'UE, vietando l'accettazione di depositi superiori a 100.000 € da cittadini o residenti bielorussi, la detenzione di conti di clienti bielorussi da parte dei depositari centrali di titoli dell'UE, nonché la vendita di titoli denominati in euro ai clienti bielorussi.

Proibire la fornitura di banconote in euro alla Bielorussia.

Per la Russia, l'emendamento introduce nuove restrizioni all'esportazione della navigazione marittima e della tecnologia delle comunicazioni radio, aggiunge il Russian Maritime Register of Shipping all'elenco delle imprese statali soggette a limitazioni di finanziamento e introduce una disposizione preventiva per la condivisione delle informazioni per le esportazioni di apparecchiature di sicurezza marittim .

Inoltre, estende anche ai cittadini svizzeri e SEE l'esenzione relativa all'accettazione di depositi superiori a 100.000 € nelle banche dell'UE.

Infine, l'UE ha confermato l'intesa comune secondo cui i prestiti e il credito possono essere forniti con qualsiasi mezzo, comprese le criptovalute, e ha ulteriormente chiarito la nozione di "titoli trasferibili", in modo da includere chiaramente le criptovalute, e quindi garantire la corretta attuazione dei vincoli in essere.

Inoltre, l'emendamento introduce nuove restrizioni.

Altre 160 persone sono state aggiunte in relazione ad azioni che minano o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.



Gli individui elencati includono:

- 14 oligarchi e importanti uomini d'affari coinvolti in settori economici chiave che forniscono una sostanziale fonte di reddito alla Federazione Russa, in particolare nei settori metallurgico, agricolo, farmaceutico, delle telecomunicazioni e digitale, nonché i loro familiari .

- 146 membri del Consiglio della Federazione Russa , che hanno ratificato le decisioni del governo del "Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare di Donetsk" e il "Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare di Luhansk».

Complessivamente, le misure restrittive dell'UE ora si applicano a un totale di 862 persone e 53 entità .



Sfondo

La decisione odierna si basa sugli ampi e senza precedenti pacchetti di misure che l'UE ha adottato in risposta agli atti di aggressione della Russia all'integrità territoriale dell'Ucraina. In qualità di custode dei trattati dell'UE, la Commissione europea ha il compito di monitorare l'applicazione delle sanzioni dell'UE in tutta l'Unione. L'UE è unita nella sua solidarietà con l'Ucraina e continuerà a sostenere l'Ucraina e il suo popolo insieme ai suoi partner internazionali, anche attraverso un ulteriore sostegno politico, finanziario e umanitario.