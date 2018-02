Red Canzian: "Testimone del Tempo", incontrerà i fan in Mondadori Milano

Per la prima uscita pubblica dopo la partecipazione al Festival della Canzone Italiana di Sanremo e per inaugurare gli appuntamenti "in store", Red Canzian ha scelto Milano per presentare il nuovo Albun di inediti "TESTIMONE DEL TEMPO".

Un viaggio sonoro e canoro tra pop-rock e prog racchiuso in 13 brani, in cui è presente "OGNUNO HA IL SUO RACCONTO", il brano in gara al LXVIII° Festival di Sanremo.

Da oggi al via da Milano l'in store tour... e dal 4 maggio in tour nei Teatri.

_©Angelo Antonio Messina