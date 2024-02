Tramite “Diario di Volo. Come guidare la trasformazione digitale tra innovazione e sostenibilità”, Paolo Gallo conduce i lettori in un viaggio avvincente attraverso la trasformazione digitale, partendo dalla sua esperienza come Amministratore Delegato di Italgas. Il libro non solo narra il percorso del Gruppo ma delinea anche i concetti chiave che guidano la trasformazione del settore.



Paolo Gallo: i pilastri della digitalizzazione

Ogni capitolo rappresenta un tassello fondamentale nel puzzle della trasformazione digitale. Paolo Gallo esplora infatti i pilastri dell’innovazione e della digitalizzazione, mostrando come queste forze trainanti siano essenziali per abbracciare il cambiamento e prepararsi per il futuro. Il percorso delineato dall’Amministratore Delegato di Italgas si basa su due pilastri fondamentali: il lifelong learning e la sostenibilità. La continua ricerca della conoscenza e l’impegno verso pratiche sostenibili sono di fatto elementi capaci di alimentare la costante evoluzione di Italgas. Si tratta di fattori imprescindibili che non solo guidano il presente ma pongono solide basi per il futuro. La visione di Paolo Gallo si è dimostrata lungimirante: l’AD riflette su come Italgas abbia ottenuto un riconoscimento globale nel settore, sviluppando reti di distribuzione del gas intelligenti, digitali e flessibili.



Paolo Gallo: un futuro sostenibile

Il Gruppo guidato da Paolo Gallo emerge come un benchmark globale, guidando il cambiamento in un panorama energetico in rapida evoluzione. La presenza sempre più incisiva di fonti rinnovabili come il biometano e l’idrogeno sottolinea l’impegno aziendale verso un futuro sostenibile. “Diario di Volo” non è solo un resoconto, è una base essenziale per comprendere il cambiamento e valutare il progresso raggiunto fino a oggi. Attraverso le sue pagine è possibile ripercorrere la carriera dell’AD, iniziata nel 1988 presso la Fiat Avio. La sua attenzione costante alla sostenibilità, alle nuove tecnologie e al benessere delle persone emerge come filo conduttore di un percorso di successo. Dal 1997, Paolo Gallo si occupa di energia, sviluppando nuove iniziative con un focus particolare sulla sostenibilità, sulle nuove tecnologie e sulla cura delle persone. “Diario di Volo” incarna questa missione, offrendo una prospettiva unica sulla trasformazione digitale e sostenibile nel settore energetico.