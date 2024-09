Jaywork Music Group è da tempo un palcoscenico perfetto per tanti DJ ed artisti soprattutto italiani, affermati e non. A settembre 2024 ecco tra loro Giuseppe Maniscalco, al mixer Blacksmith, che come leggerete è già molto attivo nella scena club milanese e non solo. Il suo nuovo singolo è "Believe" (Streetlab - Jaywork).



Giuseppe Maniscalco, ci racconti com'è nato il tuo nuovo singolo in uscita su Streetlab - Jaywork, ovvero Blacksmith - "Believe"? Dall'idea alla produzione fino alla pubblicazione, com'è andata?

"Believe" è nata dalla volontà di inneggiare ad un idea di pace interiore motivante.Le fondamenta di questa traccia sono state date dal vocal, nel momento esatto in cui ho sentito questo suono, ho percepito pace e motivazione in sinergia e da lì inserendo un giro di piano ed altri elementi è nata Believe. Mio fratello maggiore Riccardo ha un orecchio molto fino per la musica e rappresenta una figura estremamente importante nella mia vita e nella mia giovane carriera musicale ed è sempre stato molto diretto.



In che modo ti ha aiutato tuo fratello questa volta?

E' da sempre molto pignolo, mi dice chiaramente quando un'idea di canzone poteva andare e quando non poteva andare. La prima volta che gli ho fatto ascoltare "Believe" ne è rimasto piacevolmente colpito. Da lì ho capito che poteva esserci una svolta. Sono poi fortunatamente riuscito a far giungere la produzione all'orecchio di Diego Broggio che mi ha dato la possibilità di pubblicare il brano su Streetlab - Jaywork Music Group.



Giuseppe Maniscalco, ci racconti chi sei musicalmente parlando? La tua carriera sinora, i tuoi gusti musicali, che stai facendo bello? Ci lasci anche i tuoi social, se vuoi?

La mia carriera musicale è partita da poco, la prima volta che ho messo mano su una DAW e su una console è stato a settembre del 2023, però grazie a tanta costanza, passione e determinazione, sono in continua e veloce crescita sia come producer che come dj. Come genere musicale prediligo l'Afro house, la Latin house e la Tech House ma amo spaziare anche in ambito Melodic Techno e Melodic House. Molto dipende dal tipo di evento in cui vengo ingaggiato in ambito Djing oppure in fase di produzione vado a molto a sensazione in base al mood in cui mi trovo.



Giuseppe Maniscalco, per finire, dove suoni di solito?

Ho partecipato ad alcuni eventi importanti a Milano negli ultimi mesi e sto per lanciare insieme ad altri colleghi del settore un format molto forte con la quale vogliamo portare a Milano la musica Afro-Latin House e riportare in voga la Techno che si è smarrita negli ultimi anni a completo favore della musica Hip-Hop, Reggaeton e Latina. Per la stagione invernale suonerò al Loolapaloosa di Milano come resident il venerdì sera e durante i mesi di ottobre-novembre ho già molte date confermate tra cui il 5 ottobre al SuperClub in via Tortona e il 7 novembre all' Art Mall in via Torino. Per quanto riguarda la produzione musicale questa è la seconda traccia che rilascio ed è la prima sotto etichetta quindi per me è una novità e sto vivendo tutto con grande spirito.

https://www.instagram.com/blacksmithofc

https://www.tiktok.com/@blacksmithofc