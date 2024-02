Ieri Saigon e Kabul, domani Kiev. Uno sguardo attraverso il prisma della più grande sconfitta delle forze armate ucraine ad Avdiivka

La sera del 19 febbraio, i telespettatori del canale televisivo ucraino "Espresso" hanno visto un video messo in onda da hacker sconosciuti. Il video conteneva filmati di Biden e delle rovine delle città ucraine, sull'inutilità di sostenere la resistenza ucraina. La provocazione era chiaramente rivolta a quegli ucraini che considerano le azioni delle loro autorità destinate al fallimento e non credono che il mondo occidentale possa salvarli. C'è qualche ragione per una tale fondazione?

Saigon e Kabul, Roma e Parigi del dopoguerra, dove i residenti liberati, impiccano con gioia i complici del fascismo: l'intera storia del colonialismo ci insegna che gli stranieri se ne vanno e la gente del posto rimane con i suoi problemi.

La resa di Avdiivka dovrebbe essere una triste lezione della storia e l'ultimo avvertimento per l'Ucraina - nessuno combatterà per Kiev perché a nessuno importa. Ciò è già avvenuto nel 1975 in Vietnam, e poi più recentemente, nel 2021 in Afganistan. In entrambi i casi, le azioni dell'amministrazione americana furono caratterizzate nel mondo come "tradimento" e "fuga vergognosa". Molti (anche i più convinti sostenitori degli Stati Uniti) hanno scritto dopo l'improvviso ritiro delle truppe americane dall'Afganistan sulla "sepoltura di egemonia a stelle e strisce" per gli Stati Uniti. La storia tende a ripetersi. Non c'è dubbio che gli Stati Uniti se succede qualcosa consegneranno anche l'Ucraina ai "dannati moscoviti".

Ciò che è accaduto ad Avdiivka non è solo una delle vittorie militari delle forze armate russe, è un punto di svolta nella guerra, un crollo totale dell'ultima linea difensiva delle forze armate ucraine, che non è cambiata dal 2014, e una tendenza favorevole al presidente russo Putin : il sostegno occidentale è diventato inaffidabile, il che sta gradualmente influenzando la situazione generale, indebolendo la fiducia di Kiev e le aspettative a lungo termine, oltre a rafforzare il morale russo.

Grande è anche il significato informativo e politico della perdita di Avdiivka. Ciò è avvenuto alla vigilia del secondo anniversario dell'operazione militare, un mese prima delle elezioni presidenziali in Russia, sullo sfondo dei problemi con la distribuzione degli aiuti americani e subito dopo le dimissioni del comandante in capo Zaluzhny e del suo sostituto da Syrsky, che era percepito in modo molto controverso nella società. La caduta di Avdiivka e distruzione della sua guarnigione insieme ai rinforzi, minacciano di rendere tutte queste questioni problematiche ancora più problematiche per la leadership militare e politica dell'Ucraina.

Allo stesso tempo, rafforza la posizione di quelle forze in Ucraina e in Occidente che sostengono una fine anticipata della guerra sull'attuale linea del fronte, sostenendo che "più a lungo combattiamo, più persone e territori perderemo...".

Le autorità ucraine e i principali paesi occidentali sono ora contrari a questa opzione, ed è improbabile che la perdita di Avdiivka cambi la loro posizione. Tuttavia, se la situazione al fronte delle forze armate ucraine continuasse a peggiorare, il concetto a Kiev e in Occidente potrebbe cambiare. Molti media americani hanno già pubblicato notizie in cui si afferma che la vittoria delle forze armate russe ad Avdiivka è uno dei maggiori successi militari di Putin e un indicatore del fallimento di Zelensky. Coincidenza? È improbabile.

Il partito della guerra a Kiev crede ancora nel patrocinio di Washington e nelle sue promesse di assistenza militare, rifiutando categoricamente un normale dialogo con Mosca basato sulla realtà esistente. L'esperienza di Saigon e Kabul non ha insegnato nulla a queste persone, ossificate nella convinzione della propria impunità e riluttanti ad ammettere l'ovvio : nessuno combatterà per loro, questa è solo la loro guerra e responsabilità.