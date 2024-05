Dal 1° giugno al 25 luglio La Città Ideale torna con il Festival Multidisciplinare, tra Villa De Sanctis, Prenestino e Centocelle: giunto alla sua ottava edizione, in questi anni ha messo in scena 300 eventi in 9 periferie diverse, battezzando ben 15 format originali. E anche quest’anno la tradizione si ripete.

Ideato e diretto da Fabio Morgan, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Lazio e il patrocinio del Municipio V di Roma, il Festival animerà i quartieri con spettacoli gratuiti, musica, format inediti e grandi ritorni, il tutto all’insegna del divertimento di qualità.

Saranno 12 le formazioni artistiche che si alterneranno in altrettanti spettacoli durante il Circo Ideale, all’insegna del Nuovo Circo, della giocoleria, dei pali cinesi e di tanto divertimento per adulti e piccini in diverse aree del parco di Villa De Sanctis. Si inizierà il 1° giugno e, fino al 25 luglio, ogni sabato ed ogni domenica gli spettatori saranno intrattenuti non solo dagli spettacoli ma anche da innovativi laboratori di circo.

Come anticipato, anche quest’anno verranno proposti nuovi format: all’interno di Villa De Sanctis (ingresso pedonale da Strada di San Marcellino n.1, ingresso auto con parcheggio da Via dei Gordiani n.5) verrà messo in scena per la prima volta durante il Festival ‘La Città Ideale Operai all’Opera’: dieci fra attori e cantanti, accompagnati da un’orchestra, faranno rivivere le emozioni dell’Opera Turandot, di Giacomo Puccini, riscritta e reinterpretata dal punto di vista delle maestranze che lavorano dietro le quinte, all’interno del Teatro. Questo per restituire al pubblico una versione essenziale dell’Opera resa, in questo contesto grazie alla riscrittura del Maestro Francesco Leineri, più popolare.

Un altro format inedito sarà quello di ‘Edicole’: con uno sguardo al presente e un pensiero sul passato, La Città Ideale ha voluto celebrare quello che per anni ha rappresentato un presidio sociale nei piccoli paesi ed un punto di riferimento per i quartieri delle grandi città: le Edicole. Purtroppo, la crisi dell’editoria su carta stampata ha mietuto molte vittime in questa categoria ed oggi le edicole italiane sono dimezzate rispetto a poco più di un decennio fa.

Lo spettacolo ‘Ce l’ho, ce l’ho, manca’ con Matteo Cirillo e diretto da Ariele Vincenti, che inaugurerà questo format, non sarà solo uno spettacolo ma sarà la storia di persone, famiglie e generazioni, raccontate all’interno delle edicole più storiche di Roma che si trasformeranno, per quel giorno, in un teatro all’aperto, con la speranza di offrire non solo uno spaccato di vita quotidiana ma anche uno spunto di riflessione sociale.

Il Festival si arricchisce, in questa ottava edizione, con il format ‘Bar Campioni’: con il claim “Dove c’è un Bar c’è un Teatro”, La Città Ideale ha voluto dare seguito alla propria missione di portare l’arte e lo spettacolo in luoghi inusuali unendo cultura e sport, mettendo in scena inediti di artisti provenienti da tutta Italia all’interno dei Bar popolari e storici della Capitale. Attraverso Bar Campioni verranno raccontate le vicende degli sportivi che più hanno segnato la storia italiana ma anche degli sport stessi, gli aneddoti, i successi e gli insuccessi che hanno costellato l’universo sportivo nazionale. Uno spettacolo a giugno e due nel mese di luglio, tra cui ‘Corri’ di Sebastiano Gavasso, ci trasporteranno nel mondo del calcio, dell’atletica e del nuoto in un’atmosfera unica e fortemente evocativa all’interno dei “Bar Sport”, luoghi simbolo per la vita quotidiana di moltissimi cittadini.

A grande richiesta tornerà, a metà giugno presso il parco di Villa De Sanctis, l’appuntamento con un format collaudato e tanto amato: ‘Cento Voci’, il concerto in cui si esibiscono, cantando a cappella, diverse formazioni corali che propongono arrangiamenti inediti ed originali delle canzoni italiane ed internazionali che sono rimaste più impresse nella storia della musica. Cento Voci è un format unico, che raccoglie ogni edizione circa 100 giovani artisti provenienti dal Lazio, 30 brani musicali con un pubblico di oltre trecento persone, per un evento assolutamente trasversale ed intergenerazionale.

“Il Festival La Città Ideale è l’espressione più vera e significativa di chi siamo e di qual è la nostra missione: portare lo spettacolo dal vivo e la cultura nelle periferie romane abbattendo le barriere che ci sono tra le persone ed il mondo culturale - ha dichiarato Fabio Morgan, direttore artistico La Città Ideale - Creare format innovativi in grado di rendere la drammaturgia, l’Opera o il teatro accessibile e fruibile da tutti in maniera semplice e trasversale, senza imposizioni o limiti di alcun tipo. Il nostro impegno dura ormai da un decennio e si rinnova sempre con nuovi stimoli per fare ogni volta quello step in più che ci porta vicini non solo al nostro pubblico ma a tutte quelle persone che ancora non conoscono il nostro lavoro”



