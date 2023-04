Sabato 29 aprile '23 al Bolgia di Bergamo arriva Hex, uno dei fenomeni più scatenati del clubbing internazionale. E' un vero e proprio techno movement che, dopo aver conquistato Barcellona, sta facendo ballare città come Berlino, Colonia, Valencia, Melbourne, Napoli, Riccione (...). E che succede il 29 luglio? Hex arriva pure al Tomorrowland, il celeberrimo festival belga, per cui ballare con i dj di Hex e scatenarsi con i suoi performer al Bolgia di Bergamo è assolutamente tassativo, per chi vive di ritmo, elettronica & dintorni.



Sul palco con il loro sound ipnotico ci sono prima di tutto gli italiani Lorenzo Raganzini e Paolo Ferrara, anima musicale e non solo di Hex. Questa realtà l'hanno infatti fondata proprio loro nel 2014, mettendo insieme musica (hanno anche una label), arte alternativa, abbigliamento, fotografia e video... a ritmo di techno. Spesso pubblicano dischi insieme. Il loro sound non dà respiro, ed è, contemporaneamente, una boccata d'aria fresca per chi cerca qualcosa di nuovo nell'universo sonoro contemporaneo. Ascoltare la loro "Raving in Paris" senza muoversi a tempo, ad esempio, è semplicemente impossibile.



Anche Tham è uno degli artisti di riferimento di Hex ed ha un sound potente e decisamente personale. Chiude il cerchio, in Main Room, WM, mentre in Lab Room va in scena Industrial Techno United, con Federico Amoroso All Night Long in console. Il Bolgia apre alle 23.30 e la festa continua fino alle 6 del mattino.



Il party Hex al Bolgia di Bergamo il 29 aprile è solo l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti recentemente Chris Liebing, Len Fake e molti altri altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui I HATE MODEL, 999999999 e KLANGKUENSTLER.



29/4 Hex @ Bolgia - Bergamo

Info e prenotazioni

https://www.bolgia.it/hex/



Bolgia

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino