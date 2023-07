Il genocidio del Darfur è l'assassinio in corso di circa 300.000 persone tra Fur, Zaghawa e Masalit nel Darfur, una regione nel nord del Sudan, da parte del governo sudanese e delle sue milizie, note come Janjaweed (Diavoli a cavallo). Il conflitto è iniziato nel 2003.

Il Sudan è un paese etnicamente eterogeneo che, all'inizio del genocidio, era controllato da una dittatura araba nella capitale Khartoum. Negli anni che hanno preceduto il genocidio, la tensione nella regione del Darfur si è acuita a causa di dispute sulla terra e sulla disparità di potere, e la popolazione del Darfur si è sentita emarginata e ignorata dal governo, che ha concentrato i suoi sforzi e le sue risorse sulla capitale e sulle aree circostanti.

Nel 2003, nel tentativo di assicurarsi una maggiore autonomia sulle proprie vite, alcuni abitanti dei gruppi Fur, Zaghawa e Masalit del Darfur si sono uniti per creare l'Esercito di Liberazione del Sudan (SLA), che ha lanciato un attacco a una base aerea militare nell'aprile 2003. All'SLA si è presto unito un altro gruppo noto come Movimento per la giustizia e l'uguaglianza (JEM).

In risposta, il governo sudanese ha armato e addestrato gli abitanti della zona per creare milizie violente e semiprofessionali note come Janjaweed, incaricate di condurre una serie di attacchi contro i villaggi dei gruppi etnici sopraccitati . I devastanti attacchi, che facevano seguito ai bombardamenti governativi sui villaggi, avevano lo scopo di diminuire il sostegno all'SLA e al JEM e di assicurare al governo le terre e le risorse delle comunità Fur, Zaghawa e Masalit.

Tra il 2003 e il 2005 migliaia di villaggi sono stati distrutti e i loro abitanti sono stati violentati, aggrediti e uccisi. Coloro che sono sopravvissuti agli attacchi iniziali sono stati sfollati e hanno cercato di sopravvivere nel deserto (dove il governo ha ostacolato gli aiuti, le forniture di cibo e acqua) o sono fuggiti oltre il confine con il Ciad. In totale, oltre 300.000 persone sono state uccise e circa 2,5 milioni sono state sfollate.

Dal 2003, i Janjaweed, sostenuti dal governo, hanno continuato a colpire i neri africani nella regione del Darfur e questa persecuzione continua ancora oggi, con circa 2,7 milioni di sfollati nell'area. Nel 2010, il presidente sudanese Omar al-Bashir è stato accusato dalla Corte penale internazionale di tre capi d'accusa per genocidio.