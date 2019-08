Un governo giallorosso? Salvini non si arrenderà così facilmente al proprio errore

Per capire Salvini, è opportuno seguire ciò che dice chi gli suggerisce le battute e chi gli scrive i post che vengono pubblicati sui suoi profili social. Il suo nome è Luca Morisi e guida la "banda" di ragazzotti più o meno tali che pagati con i soldi degli italiani passano le giornate ad aizzare la gente contro chiunque possa essere considerato un nemico di Salvini.

Il Salvini inventato da Morisi è il simbolo dell'irresponsabilità e del benaltrismo. Infatti, lui non è mai responsabile per le proprie azioni e quello che fanno gli altri è sempre sbagliato, perché la realtà sarebbe diversa o perché le priorità degli italiani sarebbero altre.

Finora, il duo Morisi Salvini le aveva azzeccate tutte, grazie soprattutto al supporto degli sprovveduti grillini che tutto gli hanno concesso facendo sempre finta di non accorgersi delle malefatte che invece, dopo la crisi di governo, adesso hanno iniziato a rinfacciargli.

Il fatto che il Pd, unito, abbia deciso e ufficializzato (nella Direzione Nazionale di mercoledì) la possibilità di valutare le condizioni di creare un governo con i 5 Stelle ha letteralmente messo in mutande il duo Morisi Salvini che pensava di incassare il consenso nel Paese e che non si aspettava che i renziani potessero arrivare a tanto, pur di evitare il voto.

Adesso che il re è nudo, il re si sta arrampicando sugli specchi nella speranza di poter evitare un governo giallorosso, che per Salvini equivarrebbe ad una possibile e prematura fine politica. Infatti, le sue fortune attuali sono dovute esclusivamente al fatto che ha utilizzato l'incarico di ministro per occupare la scena e far credere a degli sprovveduti con diritto di voto che lui abbia governato bene licenziando i provvedimenti targati Lega.

Con queste premesse e considerata la spregiudicatezza dei due personaggi e della stampa che li supporta, è abbastanza ovvio pensare che nei prossimi giorni faranno di tutto e di più per evitare che possa nascere un nuovo governo e nel momento in cui ne avranno la certezza, è quasi sicuro che dal cilindro toglieranno il classico coniglio per evitare quella che per Salvini finirebbe per essere una debacle comunicativa e politica.

A breve, pertanto, possiamo aspettarci di tutto.