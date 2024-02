Il Frontemare di Rimini è pronto per un altro weekend colmo di eventi.



Venerdì 23 Febbraio al TOP Club Show Dinner sarà un "Gran Galà". La cena avrà inizio alle ore 21:00 e, a scelta del cliente, sarà servita con un menù appositamente pensato per soddisfare sia gli amanti del pesce che della carne oppure a buffet. Lo Show Dinner sarà accompagnato dalla sfilata delle ragazze della TopMiss Agency per la presentazione del concorso "Miss Grand International Italy Emillia Romagna". Dalle 23.30 avrà inizio il dj set di Gianni Morri e Max Monti accompagnati dalla voce di Alex F. Gianni Morri, dj di spicco della musica italiana, vanta collaborazioni con i più prestigiosi locali italiani, nel tempo è diventato un regular guest del locale.



Sabato 24 Febbraio si terrà l'evento denominato "Sweet Dreams". La serata ha inizio alle 20:30 con una cena servita a scelta tra piatti di carne o pesce, o a buffet. Dalle 22:30, i riflettori si accenderanno sul palco per il concerto live della band Dejavu, seguito dal dj set di Fabrizio Fratta, Giovanni Lombardo e Giuseppe Mesce. Direttamente da Radio Studio Più il vocalist Walter Massa intratterrà fino a tarda notte.



Domenica 25 febbraio chiude il weekend con la famosa Apericena Latina "La Salsa Vive Anni '90".

A partire dalle ore 19:00, gli ospiti potranno gustare un ricco buffet e drink incluso. A seguire dalle 20:30 si balla con la selezione musicale di Romoletto Dj e nel privè il dj set di Mauro Catalini con l'animazione UrbanItaly.

Ristorante & Musica Frontemare.

Viale Principe di Piemonte 30, Rimini.

+39 0541478542

www.frontemarerimini.com [email protected]



Frontemare, il Regno del Divertimento a Rimini, offre un'esperienza unica. Situato in posizione privilegiata di fronte al mare della Riviera, il locale si presta perfettamente per dinner party, serate a tema, concerti live e dj set. Aperto ogni venerdì, sabato e domenica, Frontemare ha ideato tre serate per accontentare gli appassionati di ogni genere musicale. Dal TOP Club del venerdì, lo Show Dinner più elegante della Riviera, ai coinvolgenti concerti live delle migliori band il sabato, fino ad arrivare all'atmosfera vibrante dell'Apericena Latina della domenica sera. Il locale è poi predisposto all'organizzazione di cene aziendali, compleanni ed eventi privati.