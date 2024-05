Il libro “Lucrezia. Purificatrice del male” del poliedrico autore catanese Marco Abbagnara, steward di volo, pittore e curatore d’arte, è sui principali stores digitali edito da Pathos Edizioni (aprile 2023).

Un avvincente racconto colmo di colpi di scena, intrighi, scritto con estrema cura e ricco di dettagli che accompagneranno il lettore sin dalle prime pagine in un’avventura letteraria d’altri tempi.

A New York spariscono nel nulla degli uomini che non riconoscono affatto la propria condotta violenta sulle proprie compagne. Non ritorneranno mai più nelle loro case. Chi li ha sequestrati? Che fine hanno fatto? Il detective Carlos Diabo deve dare una spiegazione a questo mistero. La contessa Lucrezia Montecadi, potente imprenditrice e mecenate dell'arte, guida la Radesa, un impero della farmaceutica da oltre 200 miliardi di dollari di fatturato. Fonda una onlus che agisce contro la violenza sulle donne, finalizzata a rendere ogni donna economicamente indipendente, valorizzata, ed autorevole.

“Purificare i loro cuori per la gravità delle loro azioni impure, divorare i loro peccati affinché la loro anima ritrovi la pace eterna.” Contessa Lucrezia Montecadi

