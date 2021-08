Questa è una bellissima storia nella quale la grande passione per i fiori unisce le protagoniste, Nicoletta Bucci, ideatrice di Green and Glame mente creativa, Ellen Hidding, nota conduttrice Tv, e Marina e Giovanna Brizzolari.

G&G è un contenitore di idee per la comunicazione, geniali e innovative e ha dato vita alla Linea di Nastri Decorativi Green and Glam per Brizzolari, progetto ambizioso che rende le protagoniste molto orgogliose.Green and Glam è una filosofia pensata e ben espressa da Nicoletta Bucci attraverso le sue numerose attività.

Ellen Hidding, con il suo lavoro e il suo stile di vita, è da sempre Ambasciatrice di una linea che "unisce" creatività e pensiero sostenibile. Diversi gli utilizzi dei nastri, da poter utilizzare in tanti modi come collana, braccialetto, cintura, per pacchi regali, fiori e non manca la linea Tuo Lace G&G che pensa ai nostri amici a 4 zampe con la collezione pets oltre ai motivi botanici e Flowers.

I "Lacci" sono simbolo di legame, unione, amicizia e passioni condivise come quella tra Brizzolari e G&G. Chi fa parte di Green and Glam è da sempre appassionato di composizioni floreali e arte del riciclo, il laboratorio G&G è pieno di idee e ama usare i nastri decorativi in molti modi anche per usi diversi rispetto al loro normale utilizzo.

Per questo si è pensato di creare una linea di nastri unica ed esclusiva che rappresenta la filosofia G&G, fresca, fiorita, versatile, green e molto glam. Grazie a TUO By Brizzolari il progetto si è concretizzato ed è nata, nell'aprile 2017, la linea di nastri Green and Glam, un desiderio diventato realtà.

Ellen Hidding è la Testimonial d'eccezione di questa Collezione, fotografata, per la nuova campagna, nella splendida location dell'albergo 5 Stelle dal cuore romantico Chateau Monfort, elegante dimora di inizio Novecento, gioiello liberty decorato dall'architetto Paolo Mezzanotte, un'atmosfera visionaria.

Château Monfort è parte della famiglia delle dimore di Relais & Châteaux a Milano.

I lacci fermano, stringono e bloccano i nodi, e le emozioni che ci legano a qualcuno, o a qualcosa.

La nuova Linea di lacci per scarpe Green and Glam è la novità di Francesco Brizzolari, tra fiori, erbe aromatiche e Pets, ma il mood della Collezione resta sempre la natura. Mille modi per stupire, emozionare e legare!

Sì, perché lacci e nastri si trasformano in accessori moda, come cinture, bracciali, fiocchi per ciabattine, nastri per capelli e non più esclusivamente per ornare pacchi e decorazioni. Le linee hanno nomi che fanno sognare, come Fiorato, Gioielli, Sorrento, Ortisei, Palermo, Milano, Peonia, Rosa, Campi Florentis, Lavandula, Eucalipthus, Medicinalis Herbarius, Aquifolium, St Moritz, Poinsettia; tutti hanno una marcia in più come grafica e moda, ispirata sempre al Green con un tocco di Glam. Per Natale il tema centrale sarà la botanica e il disegno Sauvage, con linee con QR code stampati su nastro con messaggi natalizi e una voce speciale, quella del doppiatore e attore Andrea Piovan, noto anche come speaker ufficiale e voce di Rete 4, voce narrante in Planet Earth 2.