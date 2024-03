23/03 Dylan Amore Eterno @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

Sabato 23 marzo 2024 al Bolgia Summer Garden, ossia nel giardino elettronico del Bolgia di Bergamo, si balla con Dylan - Amore Eterno, appuntamento tra i più attesi per chi ogni weekend si scatena tra le mure del top club sull'A4. Nella Club Room, invece, arriva il top dj producer Oguz. E c'è pure Milo Spykers, altro talento in ascesa verticale nel panorama elettronico.

Tra storia e futuro del clubbing italiano e non solo, il party Dylan è ormai da decenni uno dei simboli dell'elettronica da ballo. Dylan - Amore Eterno vita nella location perfetta, il giardino elettronico del Bolgia, con colonne della techno italiana. Chi si alterna in console? Ecco innanzitutto Cecco Dj, Principe Bismark, Ginger Il Comandante, e poi ci sono anche Juri Carera, Plastick e Mr Fudo, con intro di Dj Kaba. Techno e hardcore, passato, quindi storia, e futuro: il suono è questo. Ed è identificativo. Ognuno di questi artisti, infatti, sa stupire sempre grazie ad uno stile personale ed una lunga carriera. Per far scatenare il dancefloor in modo ogni volta diverso, ma comunque parte di un universo musicale, quello del Dylan, che si riunisce al Bolgia.

Oltre ai citati Oguz e Milo Spykers, chiudono il cerchio, nella Club Room: WM, Simon Ricci ed Emmevielle b2b Luca Mt. Imperdibile anche ciò che avviene nella Lab Room, ossia la festa Alternative Room, con Bass Buch, Planvr vs Usa, Paola Nyx, Dj Dino, Ivan Gabber vs The Cannibal, Dj Robs vs Romiz vs The Noizer, Manager e Not So Tall. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



Il doppio appuntamento di sabato 23 marzo 2024 al Bolgia è soltanto l'ennesimo di livello assoluto per il top club sull'A4. Qui si sono esibiti super dj come Nico Moreno, I Hate Models, Joseph Capriati, 999999999, Deborah De Luca, Indira Paganotto, Joseph Capriati, klangkuenstler, Wade, Trym, Pawsa, Dennis Cruz, Cloonee, Reinier Zonneveld, Stella Bossi, Ilario Alicante, Len Faki, Ellen Allien e Métaraph, Franchino ed altri ancora.

23/03 Dylan Amore Eterno @ Bolgia Summer Garden - Bergamo

https://www.bolgia.it/dylanamore/

Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803