"Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Salve. Ciò che mi distingue è sicuramente il fatto di proporre pizze innovative a km 0 e con prodotti di primissima qualità, volgendo sempre uno sguardo alla tradizione. Nel mio lavoro amo la trasparenza, l’impegno e l’autocritica, poiché quest’ultima mi spinge a ricercare la perfezione e ad apprendere sempre di più.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Più che sogni ho tantissimi progetti futuri, obbiettivi personali da raggiungere con costanza e determinazione. In futuro usciranno nuovi programmi tv di cui farò parte e tanti eventi dove il cibo e il mondo dello spettacolo si incontreranno per cercare di creare qualcosa di unico.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Le motivazioni e le aspettative per questo grandissimo evento sono altissime. Voglio imporre a me stesso ed a tutto il mio team di creare qualcosa di speciale, lasciando i presenti entusiasti dell’esperienza che vivranno. Mi aspetto di conoscere altri grandi professionisti del settore per creare collaborazioni e divertirci sul campo di lavoro come una famiglia.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Per quanto riguarda il cinema, sono cresciuto con il genere horror, senza nascondere il fatto che da piccolino ero un fifone: il primo che ho visto insieme a mio fratello maggiore era IT clown Pennywise”. È uno dei pochi ricordi che ho di mio fratello che poco dopo è venuto a mancare, ma lo tengo custodito nel cuore e da allora non ho più avuto paura dei film horror, appassionandomene. Uno dei film che più mi è piaciuto e che quest’anno farà proprio parte della Mostra del Cinema di Venezia è “JOKER”, interpretato dal grandissimo Joaquin Rafael Phoenix, che spero vivamente di poter incontrare e salutare.

Le prelibatezze realizzate da Fabio Ferrara non sarebbero state possibili senza il supporto di alcuni sponsor fondamentali: PASTALINE, da più di 30 anni produttori di attrezzature di precisione per i settori della pizzeria e della pasticcieria, RISTOFOODS, che da 30 anni selezionano e distribuiscono prodotti di qualità ai professionisti della ristorazione, CASEIFICIO FOSSOLESE, un’azienda artigianale casearia nata nel 1981, “AL CARRETTINO” il rinomato ristorante siciliano nato nel 1975 ad Enna e KING’S SALUMI, leader di mercato nella produzione del Prosciutto di San Daniele Dop ed altri famosi salumi dal lontano 1907.