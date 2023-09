Ormai, in Germania, la SPD è dietro l’AfD nei sondaggi e all’interno del partito cresce l’insofferenza nei confronti del Cancelliere Scholz, che a sua volta va a picco nei consensi secondo il sondaggio del “Politbarometro extra”.

Il sondaggio è della Rai tedesca (la ZDF): il 73 per cento degli intervistati che lo ritiene 'perdente' su importanti questioni politich e - a riconferma- il 72 per cento degli intervistati ritiene corretta l'affermazione secondo cui Olaf Scholz è più propenso di altri politici a non dare una risposta concreta nelle interviste politiche.

Finora, Olaf Scholz ha evitato di affrontare pubblicamente alcune domande spiacevoli: sugli ottimi sondaggi dell'AfD , sulla domanda di missili cruise per l'Ucraina e sulla persistente debolezza economica tedesca.

Intanto, tutti i membri del governo sembrano remare in direzioni diverse a partire dai prezzi dell’energia elettrica industriale.

Persino sulle consegne di armi all’Ucraina il governo federale fa regolarmente un passo avanti e due indietro.



Quanto alla politica migratoria di cui la Germania sarebbe 'esemplare' secondo alcuni italiani, prendiamo atto che i Liberali del governo Scholz hanno preteso il blocco degli accessi mentre i Verdi del governo Scholz hanno preteso il finanziamento delle Ong nel Mediterraneo.



E lui, Olaf, ... non sa che dire.



Tale e quale il centrosinistra italiano e relativi/e leader ... ed è così fin dall'inizio della legislatura.



Addirittura, mentre la Russia invadeva l'Ucraina, il segretario della CSU Markus Söder scriveva su Twitter: "la domanda cruciale in questo momento è: dov'è il cancelliere? Cosa sta facendo Olaf Scholz?"

E sempre su Twitter il segretario della CDU Friedrich Merz rincarava la dose: "un Cancelliere federale che tace di fronte alla più grande crisi europea, un conflitto tra due paesi europei che minaccia di intensificarsi militarmente, non dovrebbe sorprendersi che nel mondo emergano dubbi sull'affidabilità della Germania".

Era l'11 febbraio del 2022 e ancora oggi, in Germania, ... resta in voga l’hashtag #WoIstScholz (Dove è Scholz).



Olaf Scholz , il suo governo di 'campo largo' e la sua SPD 'perdenti' possono essere un esempio di buon governo da contrapporre all'Italia?

P.S. Per chi non lo sapesse Olaf Scholz è quello dello scandalo Warburg (link) e dello scandalo Wirecard (link)