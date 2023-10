Ottobre '23 è un mese ricco di musica per Mitch B. Il suo radioshow è ormai diffuso da tante emittenti in giro per l'Italia e per il mondo su emittenti come Radio UAU, Radio Medua e tante altre.



E poi c'è l'ADE, l'Amsterdam Dance Event. Martedì 17 ottobre sarà al Club Roots per The 10 Years Of House Club Set. La sera dopo, mercoledì 18 ottobre eccolo presente a 50HERTZ per Origami Management. Giovedì 19 ottobre Mitch B. è invece all'Euro Pub Amsterdam per Jango Records + BLEND XL per House STARS. Ecco gli ultimi due appuntamenti: venerdì 20 ottobre è all'Amstel 54, mentre sabato 21 ottobre è al The Bulldog Palace + Europub dam Amsterdam per Kattivo Records + Wihhgallery. Non è tutto: su AllaDiscoteca racconterà l'atmosfera e tutto ciò che di bello e interessante tra party e nelle varie conferenze.



Dj producer fin dal lontano 1998, Mitch B., originario di Ravenna, da sempre spazia tra sonorità che vanno nudisco alla house in tutte le loro sfaccettature. Porta da anni il suo sound in alcuni dei più importanti club e locali d'Italia e non solo. Solo per quel che riguarda l'estate 2023 si è esibito nel privé del Pacha, ad Ibiza e pure al Djerba Music Land, prestigioso festival in Tunisia; ha diviso la console con top dj come Gregor Salto e Kryder; ha regalato il suo sound a spazi di riferimento a livello nazionale come Papeete Beach Milano Marittima, Terrazza Aperol Milano, Donna Rosa Marina di Ravenna, BBK Punta Marina…



La sua musica Mitch B. la pubblica su label internazionali come la francese Jango e spesso si esibisce anche all'estero, ad esempio al Warehouse di Nantes (secondo locale francese nella classifica DJ Mag UK), all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia. A Ibiza invece si è esibito, oltre che al Pacha, anche al Pacha Hotel, al Dunes, al Bora Bora, al Destino e al Mechero Camp. A Formentera al Pineta e al Beso Beach, in Olanda durante l'Amsterdam Dance Event. In Svizzera eccolo invece al Vivai di Saint Moritz.



Non è tutto: Mitch B. è spesso dj guest di prestigiosi party legati a marchi d'eccellenza come Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal e Technogym. Miglior Resident DJ ai Dance Music Awards 2018, si tiene sempre aggiornato. Solo nel 2022, ad esempio, ha frequentato la Pete Tong Dj Academy e la Ibiza Talents Academy.



