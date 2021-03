Nunzio Bellino, attore, personaggio televisivo, personalità di spicco nel panorama dello spettacolo italiano torna in televisione per mettere ancora una volta la sua forte immagine a disposizione degli altri per combattere ogni forma di violenza e bullismo.

Già ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai 1, l’attore che soffre di una patologia rara la Sindrome di Ehlers per la quale è stato vittima di bullismo questa volta è stato ospite della giornalista Francesca Ghezzani, in collegamento da Napoli a Fatti e Storie da raccontare su Well Tv Sky per raccontare la sua storia che ha fatto il giro del mondo, la sua rara patologia ed essere testimonial della sua esperienza di vita ed essere d’esempio agli altri.

“L’uomo elastico” lancia un messaggio forte e chiaro:“Bisogna trovare sempre la forza di sorridere e rialzarsi, nonostante gli ostacoli bisogna andare avanti”.

Bellino ha parlato dei suoi progetti futuri, anche in partnership con il regista internazionale Giuseppe Cossentino con il quale ha realizzato l’ormai famoso Elastic Heart e che ha ringraziato pubblicamente. L’attuale corto contro il femminicidio, “Non Uccidermi”, ed un progetto internazionale girato in Spagna contro la transfobia di prossima uscita.