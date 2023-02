Mentre il mondo si prepara a celebrare il primo anniversario della brutale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, oggi sono a Kiev per incontrare il presidente Zelenskyj e riaffermare il nostro fermo e instancabile impegno per la democrazia, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso. Pensava di sopraffarci. Ma si sbagliava di grosso.Oggi, a Kiev, incontrerò il presidente Zelenskyy e la sua squadra per un'ampia discussione sul nostro sostegno all'Ucraina. Annuncerò un'altra consegna di attrezzature critiche, tra cui munizioni di artiglieria, sistemi anti-corazza e radar di sorveglianza aerea per aiutare a proteggere il popolo ucraino dai bombardamenti aerei. E annuncerò che tra qualche giorno comunicheremo ulteriori sanzioni contro le élite e le aziende che stanno cercando di eludere o rifornire di nuovo la macchina da guerra russa. Nell'ultimo anno, gli Stati Uniti hanno costruito una coalizione di nazioni, dall'Atlantico al Pacifico, per aiutare a difendere l'Ucraina con un sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti, e quel sostegno continuerà.Non vedo l'ora di recarmi in Polonia per incontrare il presidente Duda e i leader dei nostri alleati del fianco orientale, nonché per esprimere osservazioni su come gli Stati Uniti continueranno a mobilitare il mondo per sostenere il popolo ucraino e i valori fondamentali dei diritti in nome della Carta delle Nazioni Unite che ci unisce al resto del mondo.

Questa la nota con cui la Casa Bianca ha introdotto la visita (quasi) a sorpresa di Biden a Kiev. Il quasi è dovuto al fatto che il presidente americano aveva programmato una visita in Polonia in questi giorni, per cui non era assurdo immaginare che avrebbe fatto anche una "capatina" in Ucraina in occasione del primo anno di guerra che, in base a quanto reso noto dalla Casa Bianca, sarà "celebrato" con l'annuncio di un rinnovato supporto Usa a Kiev, soprattutto militare.





Così il presidente ucraino ha descritto il colloquio avuto a Palazzo Mariyinsky con Biden, giunto in Ucraina per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa.

Volodymyr Zelenskyy ha fatto presente che la visita di Joseph Biden è stata un segnale estremamente importante di sostegno per l'Ucraina e gli ucraini.

"Grazie mille, signor presidente. Questo è un momento significativo di sostegno per l'Ucraina", ha detto.

Il capo dello Stato ha sottolineato che Joseph Biden, personalmente, e l'intera società americana erano stati con l'Ucraina sin dall'inizio della guerra scatenata dalla Russia.

"La prima telefonata a sostegno dell'Ucraina è arrivata dalla Casa Bianca. Grazie per la vostra leadership. Vi ringrazio anche per il sostegno bipartisan, per il sostegno del Congresso", ha detto Volodymyr Zelenskyy.

Il presidente dell'Ucraina ha osservato che avrebbe parlato con il presidente degli Stati Uniti della situazione in prima linea e delle prove del popolo ucraino.

"Cosa dobbiamo fare per fermare la guerra, per avere successo in questa guerra, per rendere l'Ucraina ancora più forte e come ottenere la vittoria quest'anno", ha detto.

Da parte sua, Joseph Biden ha sottolineato l'importanza della sua presenza oggi, che dimostra il sostegno degli Stati Uniti all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dello Stato ucraino.

"Penso che sarebbe di fondamentale importanza non lasciare dubbi sul fatto che gli Stati Uniti sostengono l'Ucraina nella sua guerra contro la brutale aggressione", ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Il presidente degli Stati Uniti si è detto lieto di visitare nuovamente Kiev.

"Molto è cambiato dal mio ultimo viaggio. Sono successe cose terribili, un'invasione, ma allo stesso tempo il popolo ucraino si è fatto avanti in un modo che pochissime persone hanno mai avuto in sua difesa. E ci hanno aiutato ad abbracciare l'idea della democrazia", ​​ha detto Joseph Biden.

Il presidente americano ha trasmesso anche i saluti dei membri del Congresso, rimasti molto colpiti dal recente discorso di Volodymyr Zelenskyy.

Il presidente degli Stati Uniti ha parlato della sua intenzione di discutere su come gli Stati Uniti ei suoi alleati possano aiutare al meglio l'Ucraina nella sua lotta per la libertà e l'indipendenza.

Per gli illusi, niente iniziative di pace o prospettive per un cessate il fuoco.





La visita di Biden è un colpo basso alla propaganda del governo italiano, con Meloni che - secondo la Reuters - era attesa oggi a Kiev. Una arrivo preparato con interviste di Zelensky ai principali quotidiani italiani e una, di ieri sera al Tg1, in cui il presidente ucraino si diceva grato al sostegno dimostrato da Giorgia Meloni:

"L'Italia ha fatto un passo importante. Ha dato un grande sostegno e ha svolto un grande ruolo, per il fatto che l’Ucraina ha ottenuto lo stato di paese candidato [all'Ue]. L’Italia ci ha creduto e ci ha guardato come un paese alla pari. ... Sono molto grato a Draghi, ho avuto ottimi colloqui anche con il nuovo primo ministro. La linea del sostegno con Giorgia Meloni non è cambiata, anzi… sono molto grato".