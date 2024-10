Dopo il successo al Warsaw International Film Festival, Take My Breath continua a far parlare di sé: il dramma tunisino è ora in corsa per gli Oscar 2025.

Il film esplora l'identità intersessuale con una sensibilità unica, aprendo nuove prospettive nel panorama cinematografico internazionale.

Lo scorso anno la Tunisia inviò il docu-dramma di Kaouther Ben Hania, Four Daughters che sfiorò una doppia nominations agli Oscar: ottenne quella nella categoria Miglior documentario ma riuscì anche ad entrare nella short-list dei semifinalisti per la categoria Miglior film internazionale senza però poi conquistare un posto nella cinquina finale.