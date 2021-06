Prima la grande crisi finanziaria, poi quella innescata dal Covid. Le banche centrali hanno avuto un bel da fare negli ultimi anni, finendo per attuare politiche accomodanti che hanno ampliato il debito pubblico degli Stati e rischiando così di innescare una fiammata dell'inflazione.

Questo, in sintesi, è il giudizio espresso dagli esperti di Deutsche Bank, che indicano una corsa incontrollata dell'inflazione come conseguenza principe dell'esplosione del debito pubblico.

Il timore è che le misure messe attualmente in atto per contrastare il rischio di una recessione dovuta alla pandemia, finisca per innescarne un'altra dovuta all'inflazione.