di Un sistema di pannelli solari per la fornitura di energia elettrica all'ospedale Health Center di Strpce/Shterpce: è questa la donazione che é stata realizzata dalle Unità del Regional Commant West (RC-W), comando multinazionale della missione KFOR, la cui componente italiana è costituita da militari di tutte le Forze Armate Italiane, che in questo momento vede impegnati i Diavoli Gialli del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti della Brigata Folgore.

La donazione è stata effettuata nei giorni scorsi e grazie a questa l'ospedale potrà avere una fornitura di energia elettrica con i pannelli solari, l'obiettivo infatti è quello di incrementare le capacità di fornire servizi essenziali per tutta la popolazione e allo stesso tempo rendere l'ambiente più salubre grazie al miglioramento della qualità dell'aria.

Questa donazione rientra nell'ambito dei progetti realizzati dal contingente italiano che sostengono tutte le diverse etnie che vivono in Kosovo, molti dei quali sono rivolti alle giovani generazioni ed incentrate sul principio della pubblica utilità ed imparzialità.

Con questi principi le unità italiane di Cooperazione Civile-Militare facilitano la collaborazione con le istituzioni locali, contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico del paese.

Il Colonnello Andrea Bertazzo, Comandante del RC-W, in occasione della donazione alla presenza del direttore sanitario della municipalità dr.Sasa Krsticic, dei medici e degli infermieri dell'ospedale, ha espresso l'importanza di questi progetti di cooperazione civile militare ed in particolare ha espresso che la "realizzazione di questo impianto genererà energia elettrica, darà la possibilità di far risparmiare notevolmente la municipalità e questo permetterà di destinare maggiormente i fondi dell'ospedale in altre attrezzature sanitarie e medicinali". (http://lasottilelinearossa.over-blog.it)