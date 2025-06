Monza - Si è svolto presso lo Sporting Club di Monza l’evento “Accendiamo la solidarietà”, nato dalla collaborazione tra il Lions Club Monza Parco e Neoen Philanthropy, azienda francese leader mondiale nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere e donare 18.750 euro alla Società di San Vincenzo De Paoli che individuerà e destinerà l’intera somma ai nuclei familiari di Monza e Brianza impossibilitate a pagare le bollette elettriche a causa delle difficoltà economiche.

In un momento storico in cui le famiglie hanno difficoltà ad affrontare le spese domestiche, e in particolare quelle legate alle utenze, questa donazione assume un valore simbolico e concreto di vicinanza e speranza, come evidenziato dalla Società di San Vincenzo De Paoli da sempre impegnata sul territorio e vicina ai bisogni della comunità.

“Al Nord le famiglie indigenti si sono raddoppiate e solo nel 2024 - spiega il Presidente della Società di San Vincenzo De Paoli di Monza, Stefano Bellini – il nostro impegno unito al sostegno di tanti benefattori ha permesso a 194 famiglie di uscire dalla condizione di povertà in cui erano sprofondate”.

Una sinergia di intenti volta al bene comune ha consentito di avviare un’azione che contribuirà a sconfiggere la povertà e il disagio.

Il presidente del Lions Club Monza Parco, Pasquale Cammino, ha evidenziato il ruolo centrale dei Lions nelle opere umanitarie e di servizio alla comunità. I Lions Club operano da 107 anni e sono un esempio di perseveranza e impegno nella società con 1,4 milioni di soci e quasi 50.000 club presenti in 200 paesi al servizio dei bisognosi.

Nel segno della solidarietà, del servizio e della speranza la Società di San Vincenzo De Paoli e i Lions Club operano rispettivamente da 191 e 107 anni per il bene comune.

Le realtà coinvolte hanno potuto unire le forze per realizzare progetti concreti a favore delle persone più fragili e propagare il bene senza spegnere la vocazione che da sempre accompagna la Società di San Vincenzo De Paoli e i Lions Club e i suoi membri: il contrasto alla povertà e all’emarginazione.

Carlo Vergani e Andrea Bartolini, promotori dell’iniziativa, hanno sottolineato come la collaborazione tra Lions e Neoen rappresenti un esempio virtuoso di impegno sociale: da una parte l’azione filantropica dei Lions, sempre attenti a servire la comunità attraverso progetti solidali, dall’altra la responsabilità sociale di Neoen, che unisce competenze tecnologiche avanzate a un impegno concreto nel sostegno delle comunità locali.

La serata ha visto la partecipazione di numerose autorità lionistiche, civili e religiose, tra cui il sindaco Paolo Pilotto, il cerimoniere del club Filippo Lavaggi.

L’arciprete di Monza, monsignor Marino Mosconi, ha espresso pieno apprezzamento per l’iniziativa sottolineando quanto sia importante porre lo sguardo sulle persone bisognose. Richiamando l’impegno sociale del nuovo Pontefice Leone XIV, in continuità con gli insegnamenti della “Rerum Novarum”, il presule ha poi concluso il suo discorso con le parole di Madre Teresa di Calcutta: “Tante gocce formano il mare”.

Un momento particolarmente significativo è stato il conferimento della ‘Melvin Jones Fellows Progressiva’ a Carlo Vergani, massima onorificenza lionistica che riconosce l’impegno umanitario e la dedizione nel servizio per l’organizzazione dell’evento.

L’evento si è concluso con un momento musicale di alto livello, con l’esibizione dell’ensemble “Wind Rose Quartet”, specializzato in repertori per quartetti di flauti, e del giovane talento Mattia Augeri, undicenne allievo della scuola musicale dello Sporting Club, che ha eseguito con maestria brani di Beethoven e Debussy.