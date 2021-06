Parte bene Fabio Quartararo (Yamaha) al via del GP di Catalogna sul circuito di Barcellona, ma è Jack Miller (Ducati) a portarsi al comando, tirandosi dietro Oliveira (KTM) che al secondo giro prende la testa della corsa, riuscendo persino a crearsi un margine di quasi 5 secondi sugli inseguitori, anche a causa di un errore del pilota Yamaha che scivola in quinta posizione.

Ma al 7° giro Quartararo è di nuovo secondo e a metà gara inizia il duello con Oliveira, riprendendo il comando nel misto, per rendersi poi conto che la KTM sul dritto vale tanto quanto la Ducati, cedendo così di nuovo il primo posto.

I due davanti procedono in coppia, e si prendono qualche decimo su un gruppetto formato da Zarco (Pramac), Miller (Ducati), Mir (Suzuki) e Vinales (Yamaha), mentre staccati di un secondo Bagnaia (Ducati) e Binder (KTM) si danno battaglia tra loro senza dare l'impressione di poter recuperare sui primi.

A 3 giri dal termine la svolta della gara, con Quartararo in crisi di gomme - soprattutto l'anteriore - e di tuta (!) che viene risucchiato da Zarco che si prende la seconda posizione.

Il pilota francese della Yamaha ha lottato per difendere il podio da Miller girando a oltre 300 all'ora con la tuta aperta sul davanti. Quarataro è riuscito a mantenere in pista la terza piazza, ma i giudici, poco prima che tagliasse il traguardo lo hanno penalizzato con 3 secondi per aver tagliato una curva, dopo essere arrivato lungo nel tentativo di recuperare il gap con Oliveira.

What a turn up for the books!!! 🔥@_moliveira88 with a stunning victory in Barcelona! 🏆#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/J8OseMnr2a — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 6, 2021



Non hanno finito la gara Pol Espargaro (Honda), Danilo Petrucci (Tech 3 KTM), rispettivamente al sesto e al settimo giro. All'ingresso della curva 10 del nono giro, stessa sorte anche per Marc Marquez, sull'altra Honda ufficiale. Ha finito la gara nella ghiaia anche Valentino Rossi (Petronas Yamaha), incassando un altro risultato deludente dopo aver fatto registrato, sabato, la miglior qualifica della stagione.

Questo l'ordine di arrivo al termine del Gran Premio di Catalogna:



Nella classifica del mondiale piloti, Quartararo è sempre in testa con 118 punti, segue Zarco a 101, mentre Miller si porta al terzo posto con 90 punti davanti al compagno di squadra Bagnaia, che ne ha 88.

Ritroveremo la MotoGP il 20 giugno al Sachsenring per il Gran Premio di Germania.