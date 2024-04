È stato presentato a Palazzo D’Amico il libro “I sedici eroi di Premuda”, scritto da Giuseppina Rizzo di Grado e di Premuda, che rende omaggio a sedici coraggiosi marinai, i quali, guidati dall’Ammiraglio Luigi Rizzo, combatterono a Premuda una durissima battaglia, come membri della squadriglia dei Mas, un corpo militare composto solo da soldati audaci, coraggiosi e pronti a tutto per difendere la propria patria. Un plauso all’autrice è giunto negli interventi iniziali dal Sindaco Pippo Midili e dall’Assessore alla Pubblica istruzione Lydia Russo, si sono complimentati con l’autrice per il testo scritto, un libro della “memoria”, come lo hanno definito.

A dialogare con l’autrice, lo storico Fabio Milazzo, che ha condotto Maria Giuseppina Rizzo tra le pagine del libro, con la battaglia di Premuda ovviamente in primo piano; ma non solo: si è trattato soprattutto dell’omaggio a sedici eroi, finora quasi mai ricordati nei vari testi storici, di cui alcuni parenti erano presenti alla presentazione del libro.