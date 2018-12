Andrea Raffa: la house è tornata a far ballare il mondo

Abbiamo fatto due chiacchiere veloci con Andrea Raffa, dj producer fiorentino che ogni giovedì fa ballare Il Privé dei Balocchi al Blue Velvet a ritmo di coinvolgente house music.

Che sta succedendo di bello nel tuo mondo musicale?

E' uscita da poco la mia "Hit With Barbara" su Hotfingers Records, una canzone tutta da ballare. A breve uscirà un remix di questo brano a cura di Alex Kenji, tra l'altro. Sto poi ultimando quello che penso sia il mio più bel disco di sempre. Per ora non posso anticipare molto, ma il lavoro che c'è dietro ad un progetto simile è davvero immenso. Sarà un brano house pop. La voce è quella di un'artista americana che sa davvero emozionare.

Cosa cambieresti e cosa invece ti piace dei locali italiani?

Spesso la direzione artistica, gli impianti e alcuni dj lasciano un po' a desiderare. Seguendo il mio personale gusto musicale, sono invece felice per il ritorno delle sfaccettature house. Il latino e il reggaeton, comunque, funzionano ancora molto. La qualità artistica della programmazione di un club, visto che è davvero difficile scinderla dal fare cassa a tutti i costi, è sempre rara. Non sono un amante dei festival, ma alcuni fanno numeri impressionanti e questo è positivo.

A Capodanno e durante le feste cosa bisogna fare per divertirsi davvero?

Quello che non si fa abitualmente! Considero il 31 dicembre un giorno come un altro. Sforzarsi di renderlo un evento epocale spesso porta al risultato opposto. Non ho ricordi di un 31/12 eccellente, anzi. Per noi addetti ai lavori è una buona 'scusa' per 'incrementare il business' visto l'indotto della festività... Chi ha voglia di ballare con gli amici però può farlo tutto l'anno.



Chi è Andrea Raffa?

La carriera di Andrea Raffa è decisamente in crescita. Ecco come si è raccontato in una recente intervista. "Vivo da 30 anni, abito vicino Firenze, la mia natura è house. Al di là della musica sono appassionato di gastronomia e ristorazione, mi nutro di attualità e news 24 al giorno, e pure di politica. Ho sovente fame del sapere a 360 gradi. Ho delle aziende nel settore moda". Andrea Raffa ha iniziato molto presto a fare il dj, a soli 16 anni. "E' accaduto parallelamente alla produzione musicale. Ho bisogno di sentirmi sempre al primo giorno della mia carriera, ed avere soddisfazioni disco dopo disco, gig dopo gig". Come ogni dj, conosce ogni tipo di musica, ma il suo cuore batte solo per la house.

https://www.facebook.com/andrearaffapage/

https://www.instagram.com/andrearaffa.dj/

Andrea Raffa - "Hit With Barbara" (Hotfingers Records)

https://open.spotify.com/album/0xZcuESDQk3LwOPKdCoV29?si=3DDcKuC0QmeOAnt8vuL21g

Ogni giovedì Privè dei Balocchi by Andrea Raffa @ Blue Velvet

via Castello d'Altafronte 16r, Firenze