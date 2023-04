Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza i membri della Papal Foundation, un'organizzazione caritatevole che sostiene le opere della Santa Sede in tutto il mondo.

Nel suo discorso, il pontefice li ha ringraziati per il loro generoso contributo alla missione della Chiesa e ha sottolineato l'importanza della solidarietà e della fraternità in un tempo di crisi globale.

Inoltre li ha anche esortati ad essere testimoni del Vangelo nella società e a promuovere una cultura del dialogo tra le persone di diverse religioni e culture. Infine, ha invocato su di loro la benedizione di Dio e la protezione della Vergine Maria.

E non solo...

Come spesso gli capita. il Papa ha utilizzato l'incontro per lanciare appelli e critiche nei confronti di coloro che, all'interno della Chiesa, ne stanno minacciando l'unità:

"Purtroppo, vediamo anche ai nostri giorni come l'unità della Chiesa sia ferita dalla divisione. Ciò è spesso causato dall'influsso di ideologie e movimenti che, pur avendo talvolta buone intenzioni, finiscono per fomentare partiti e cricche, dove ciascuno sviluppa un certo complesso di superiorità quando si tratta di comprendere la pratica della fede. ...Questo è ulteriormente aggravato dall'applicazione di una terminologia mondana, soprattutto di tipo politico, quando si parla della Chiesa e della fede stessa. San Paolo ha messo in guardia la Chiesa nascente da questi strumenti di divisione, che parlano in modo superficiale o rifiutano del tutto la natura della Chiesa come unità nella diversità, come unità senza uniformità".

Francesco non ha neppure mancato di lanciare un allarme sugli scandali finanziari...

"Negli ultimi anni la Santa Sede ha fatto passi notevoli per garantire che i servizi forniti alla Chiesa universale e alla società in generale dai suoi vari Dicasteri, Istituzioni e Uffici siano svolti con un'adeguata trasparenza. Ciò è particolarmente importante nel servizio di carità, che fa affidamento sulla buona volontà e sulla generosità di tante persone in tutto il mondo. Sebbene non siano paragonabili all'immenso danno derivante dall'incapacità di proteggere i più vulnerabili da varie forme di abuso, gli scandali finanziari causati da una mancanza di vigilanza e trasparenza danneggiano il buon nome della Chiesa e possono mettere in discussione la credibilità della fede stessa".