L’opera è stata finanziata dall’Assessorato Regionale alle Infrastrutture per un milione e 850 mila di euro su un progetto elaborato dal compianto Ing. Bartolo Fazio. I Lavori prevedono il rifacimento delle coperture, infissi e restauro facciate. Inoltre, è previsto il restauro dell’Organo presente all’interno della chiesa (nella foto di Tania Meli).

E’ risultata aggiudicataria dei lavori la ditta Beton Mix srl di Licata che ha offerto un ribasso del 29,924%.

Il monumento è stato costruito nel 1260 circa, durante il dominio degli angioini e fu restaurato nel 1634. Chiesa a tre navate con accanto un massiccio campanile in conci di pietra arenaria completato nel 1960.

“Con questo intervento – dichiara con soddisfazione il sindaco Giuseppe Minutilla, riportiamo dopo oltre 5 secoli all’antico splendore la chiesa di S. Maria de Francis, un luogo di riferimento importante per la comunità di San Mauro. Il recupero dei Beni culturali ed architettonici e la loro fruizione rappresenta un impegno importante e significativo nel programma di questa amministrazione comunale. Un ringraziamento particolare all’Assessore alle Infrastrutture Marco Falcone ed ai suoi collaboratori per l’impegno e la serietà dimostrata nei confronti del nostro borgo. Non posso non ricordare e ringraziare l’amico compianto Ing. Bartolo Fazio che è stato l’artefice di questo progetto.”