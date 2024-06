In occasione del lancio della city car sportiva, il CEO di Renault Group Luca de Meo ha risposto alle domande di “Affari Italiani” offrendo uno sguardo sulle strategie che stanno plasmando il futuro della Società. Sostenibilità, emozioni alla guida ed elettrico come nuovo standard di eccellenza i temi al centro dell’intervista.



Luca de Meo: l’ambizione di Renault Group nel segmento delle city car sportive

È un segnale forte quello lanciato da Renault Group con l’introduzione della nuova Alpine A290, una city car elettrica che promette di rivoluzionare il concetto di mobilità urbana sportiva. Luca de Meo, CEO di Renault Group, ha condiviso la sua visione in una recente intervista rilasciata al quotidiano “Affari Italiani”, delineando un futuro in cui prestazioni e sostenibilità si fondono in un connubio perfetto. Per il manager, l’Alpine A290 non è solo un’auto: è una dichiarazione d’intenti. Lanciata in concomitanza con il suo compleanno e in vista della leggendaria 24 Ore di Le Mans, A290 rappresenta l’ambizione di Renault Group di entrare prepotentemente nel segmento delle city car elettriche sportive. “Le Mans è casa nostra – ha dichiarato – e l’A290 è il regalo che il team Alpine ha fatto non solo a me, ma a tutti gli appassionati di auto”.



Design e guida della A290, Luca de Meo: “Esperienza unica”

Il design dell’A290 è fedele allo spirito Alpine, con linee che traggono ispirazione dalla storica R5, reinterpretate per incarnare l’essenza della sportività moderna. Ma è l’esperienza di guida a fare la differenza, ha sottolineato Luca de Meo: agile, reattiva e sorprendentemente accessibile, l’A290 è progettata per conquistare il cuore degli italiani, noti per la loro passione per le auto sportive. In un’epoca in cui il dibattito tra veicoli elettrici e tradizionali è più acceso che mai, il Gruppo Renault punta a dimostrare che l’elettrico può essere sinonimo di emozione. Con progetti come una supercar a idrogeno all’orizzonte, il marchio Alpine si impegna a sfidare lo status quo, mostrando come la tecnologia elettrica non solo eguagli, ma possa superare le prestazioni delle auto a combustione. Il futuro del Gruppo si prospetta ricco di novità. Entro il 2027-2028, Alpine si evolverà da brand di nicchia a globale, con una gamma completa di prodotti che promettono di sorprendere e affascinare. “Non vediamo l’ora di condividere queste innovazioni con il mondo – ha concluso il manager - e continuare ad offrire vetture che regalino emozioni autentiche”.