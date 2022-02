Alle 20 di lunedì 31 gennaio è terminata la sessione invernale del calciomercato. Vediamo di seguito quali sono stati gli scambi in Serie A. Una delle migliori squadre di questa sessione è stata la Juventus, con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria. Invece una delle peggiori è stato il Napoli.

Ecco nel dettaglio gli acquisti e le cessioni di questo mercato:





ATALANTA

L'Atalanta chiude assicurando a Gasperini l'ala romena Valentin Mihaila. Non si è invece concretizzata l'uscita del russo Aleksej Miranchuk, per cui c'erano diverse offerte in Serie A.

Acquisti

Boga (a, Sassuolo), Mihaila (a, Parma)

Cessioni

Lovato (d, Cagliari), Piccoli (a, Genoa, p), Gosens (c, Inter)



BOLOGNA

Il 17enne difensore centrale Alec Brandt Erlandsson è l'ultima operazione in entrata: arriva in prestito dagli svedesi del Landskrona BoIS L'oggetto del desiderio Dijks, inseguito da Empoli,Samp e Lazio, alla fine resta alle dipendenze di Mihajlovic.

Acquisti

Aebischer (c, Young Boys), Sakho (d, Pescara), Wallius (d, Helsinki), Kasius (d, Volendam), Rojas (c, Crotone)

Cessioni

Van Hooijdonk (a, Heerenveen), Skov Olsen (a, Bruges), Cangiano (a, Crotone)



CAGLIARI

E' la cessione di Caceres al Levante l'ultima operazione del mercato invernale.

Acquisti

Goldaniga (d, Sassuolo), Lovato (d, Atalanta), Gagliano (a, Avellino), Baselli (c, Torino), Luvumbo (a, Como, fp)

Cessioni

Faragò (d, Lecce), Godin (d, risoluzione), Oliva (c, risoluzione), Caceres (d, Levante)



EMPOLI

L'ultimo arrivo è quello del terzino Liberato Cacace, in prestito oneroso dal Sint Truiden. L'Empoli ha preso anche il giovanissimo Iwo Kaczmarski, polacco dal Rakow di 17 anni.

Acquisti

Benassi (c, Fiorentina), Verre (c, Sampdoria), Kaczmarski (c, Rakow), Cacace (d., St. Truiden)

Cessioni

Ricci (c, Torino)



FIORENTINA

Fallito il tentativo di far partire Amrabat e Kokorin, così come è rinviata all'estate l'operazione in entrata per l'attaccante del Peñarol Agustin Alvarez (2001).

Acquisti

Piatek (a, Hertha Berlino), Ikoné (c, Lilla), Cabral (a, Basilea)

Cessioni

Benassi (c, Empoli, p), Vlahovic (a, Juventus)



GENOA

La cessione di Pandev è l'ultima simbolica operazione di un mercato rutilante, che ha rivoluzionato la rosa a disposizione di Blessin.

Acquisti

Calafiori (d, Roma), Hefti (d, Young Boys), Ostigard (d, Brighton), Yeboah (a, Sturm Graz), Piccoli (a, Atalanta), Amiri (c, Bayer L.), Frendrup (c, Brondby), Gudmundsson (c, Az)

Cessioni

Fares (c, Torino), Sabelli (d, Brescia), Serpe (d, Crotone), Biraschi (d, Karagumruk), Cassata (c, Parma), Behrami (c, rescissione), Touré (c, Karagumruk), Bianchi (a, Brescia), Caicedo (a, Inter), Pandev (a, Parma)



HELLAS VERONA

La cessione del centrocampista Jocic alla Pro Vercelli è l'ultima operazione del mercato di gennaio.

Acquisti

Depaoli (d, Sampdoria), Kemppainen (d, RoPs), Chiesa (p, Trento), Ghilardi (d, Fiorentina), Retsos (d, Bayer Leverkusen), Praszelik (c, Slask Wroclaw)

Cessioni

Cetin (d, Kayserispor), Magnani (d, Sampdoria), Ragusa (a, Lecce), Jocic (c. Pro Vercelli)



INTER

Felipe Caicedo e Robin Gosens sono i rinforzi di peso di un mercato invernale sicuramente brillante. I campioni di Italia si sono mossi anche per giugno e appaiono in vantaggio sulla concorrenza per la coppia del Sassuolo Scamacca-Frattesi.

Acquisti

Gosens (c, Atalanta), Caicedo (a, Genoa)

Cessioni

Sensi (c, Sampdoria), Satriano (a, Brest)



JUVENTUS

Kulusevski e Bentancur sono andati al Tottenham, è arrivato Zakaria. Ma è l'operazione Vlahovic che consegna alla Juve la pagella della migliore in questa sessione invernale.

Acquisti

Vlahovic (a, Fiorentina), Zakaria (c, 'Gladbach), Gatti (d, Frosinone)

Cessioni

Ihattaren (c, Ajax), Dragusin (d, Salernitana), Kulusevski (a, Tottenham), Bentancur (a. Tottenham)



LAZIO

Come vice Immobile ingaggiato in extremis Cabral dallo Sporting. Jony al Gijon, Vavro ufficiale al Copenaghen.

Acquisti

Cabral (a., Sporting)

Cessioni

Escalante (c, Alaves), Rossi (a, Monopoli), J. Lukaku (c, Vicenza), Vavro (d. Copenaghen), Adekanye (a, Crotone), Muriqi (a, Maiorca), Jony (c, S. Gijon), Durmisi (d, Sparta Rotterdam)



MILAN

Nelle ultime ore non è arrivato il colpo in extremis. I risparmi saranno investiti in estate, con un colpo per reparto: occhi su Botman del Lilla in difesa, mentre in attacco ipotesi Lang (Bruges), Isak (Real Sociedad) e David (Lilla).

Acquisti

Lazetic (a, Stella Rossa)

Cessioni

Conti (d, Sampdoria), Kerkez (d, AZ)



NAPOLI

E' il difensore Tuanzebe l'unico innesto del mercato invernale

Acquisti

Tuanzebe (d, Manchester United)

Cessioni

Manolas (d, Olympiacos), Costa (d, Parma), Younes (a, Al-Ettifaq)



ROMA

Dopo i colpi Maitland-Niles e Sergio Oliveira, non sono riusciti altri innesti e soprattutto non si è concretizzata la cessione di Diawara, che poteva liberare spazio per un altro centrocampista di gradimento di Mourinho.

Acquisti

Maitland-Niles (c, Arsenal), Sérgio Oliveira (c, Porto)

Cessioni

Villar (c, Getafe), Mayoral (a, Getafe), Calafiori (d, Genoa), Reynolds (d, Kortrijk), Fazio (d, Salernitana)



SALERNITANA

Sabatini ha rivoluzionato la squadra in questa sessione invernale. Ufficializzato Fazio, si completa la difesa con Dragusin. Fatta anche per i centrocampisti Bohinen (Cska Mosca) e Radovanovic (Genoa), per l’attacco innesto di Mousset (Sheffield United). E potrebbe non essere finita: il club ha in mano anche l'accordo con Perotti, ex Genoa e Roma, ormai svincolato.

Acquisti

Sepe (p, Parma), Mazzocchi (d, Venezia), Fazio (d, Roma), Verdi (a, Torino), Ederson (c, Corinthians), Dragusin (d, Juventus), Mousset (a, Sheffield), Bohinen (c, Cska Mosca)

Cessioni

Aya (d, Reggina), Simy (a, Parma), Gondo (a, Cremonese)



SAMPDORIA

Sensi, Sabiri e Supryaga gli innesti per Giampaolo, senza successo i tentativi last minute per Defrel e Castillejo.

Acquisti

Rincon (c, Torino), Conti (d, Milan), Magnani (d, Verona), Aboosah (c, Euroafrica), Sensi (c, Inter), Sabiri (c, Ascoli, p), Supryaga (a, Dinamo Kiev)

Cessioni

Depaoli (d, Verona), Ihattaren (c, Ajax), Silva (c, Al Wahda), Torregrossa (a, Pisa p), Depaoli (d, Verona), Chabot (d, Colonia), Ciervo (c, Roma), Prelec (a, Olimpia Lubiana), Verre (c, Empoli)



SASSUOLO

L'attaccante Lucca non arriverà subito, ma è "prenotato" per l'estate.

Acquisti

Ruan (d, Gremio), Ceide (a, Rosenborg), Ciervo (a, Roma)

Cessioni

Boga (a, Atalanta), Goldaniga (d, Cagliari)



SPEZIA

L'unica squadra che per questioni normative non ha potuto migliorare la rosa

Acquisti -

Cessioni -



TORINO

Chiusura all'insegna dei colpi giovani per il Toro: dalla Spal arriva l'attaccante classe 2001 Seck. Punta è anche il promettente Under 18 Francesco Dell'Aquila: classe 2004 anche il centrocampista lituano Gvidas Gineitis.

Acquisti

Fares (d, Genoa), Pellegri (a, Milan via Monaco), Ricci (c, Empoli), Seck (a. Spal), Dell'Aquila (a. Spal), Gineitis (c. Spal)

Cessioni

Rincon (c, Sampdoria), Baselli (c, Cagliari), Kone (c, Crotone), Verdi (a, Salernitana), Sava (p, Cluj)



UDINESE

Un'operazione minore nel giorno di chiusura: il portiere Manuel Gasparini è stato richiamato dal prestito al Legnago.

Acquisti

Benkovic (d, Leicester), Marì (d, Arsenal, p), Abankwah (d, St. Pas), Zacarias Baldé (c, Real SC)

Cessioni

Samir (d, Watford), Carnelos (p, Vastese), De Maio (d, Vicenza)



VENEZIA

Nell'ultimo giorno il Venezia ha vinto la concorrenza nutrita per l'attaccante Nsame della Young Boys, che ha svolto le visite e firmato.

Acquisti

Cuisance (c, Bayern), Nani (a, svincolato), Ullmann (d, Rapid Vienna), Nsame (a, Young Boys)

Cessioni

Forte (a, Benevento), Bjarkason (c, Catanzaro), Schnegg (d, Crotone), Heymans (d, Charleroi), Mazzocchi (d, Salernitana)