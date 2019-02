Chando smentisce la storia con Manila Gorio, la Rete si ribella: "Vi siete messi d'accordo con il fotografo"

Il grande "scoop" lanciato dal quotidiano Il Giornale su un "presunto" tradimento di Chando Erik Luna con Manila Gorio ai danni dell'attrice venezuelana Grecia Colmenares si sgonfia sempre di più e assume tutti i contorni della classica bufala creata e studiata a tavolino con il fotografo per fare notizia e avere qualche ospitata a Mediaset.

Ieri Chando ha dichiarato a Domenica Live di Barbara D'Urso di essere soltanto amico a Manila Gorio, mentre, quest'ultima ha dichiarato sul suo profilo Instagram di stare insieme all'attore e modello americano.

"Ciao Barbara - ha dichiarato in un video Chando trasmesso da Domenica Live -. Ciao Italia. Grazie per avermi dato la possibilità di chiarire. Lei, Manila, è una donna speciale, carina, simpatica e affettuosa. Anche io sono un uomo affettuoso, Questo che è successo e una cosa normale tra amici. Solo una cosa, né i buoni sono tanto buoni, né i cattivi sono tanto cattivi".

Nessuna love story in corso. L'ennesimo scoop è stato bollato come fake news anche da tantissimi utenti della Rete che sui profili della stessa Gorio e sui social network hanno scritto che queste finte paparazzate e finti scoop sono stati orchestrati diverse volte da Manila con il solo scopo di far notizia e ottenere visibilità.

Molti utenti hanno evidenziato tutti i punti oscuri di questa grottesca vicenda che non convince affatto. "Paparazzi a GIOIA DEL COLLE - ha scritto Angelo sulla pagina Facebook di Bitchyf.it - con tutto rispetto della mia terra che amo con tutto il cuore, i paparazzi cosa vanno a fare esattamente in un paesino della provincia di Bari se non è già tutto organizzato prima?! Dai su basta parlarne, fate solo il suo gioco". Antonio ha aggiunto: "Tutto concordato prima, ormai non fa più notizia!". Un'altra ha sottolineato: "Ma lo sanno tutti che Manila ha organizzato tante finte paparazzate e scoop finti con la complicità del fotografo e del vip del momento per andare a Mediaset!". E ancora: "Business, solo business e megalomania". Un altro ha aggiunto: "Fossi in Grecia lascerei Chando, perché si è prestato al gioco subdolo di Manila". E poi ancora: "Manila e Chando si sono messi d'accordo con il fotografo quando il fidanzato di Grecia è venuto in Puglia per un'ospitata al programma Privè di Antenna Sud".

In molti fanno notare che più di una volta Manila Gorio è stata sbugiardata da alcuni giornalisti per alcuni "scoop finti" e "baci da soap opera" per finire sui giornali e in tv, le cui foto erano state girate da lei stessa o da alcuni suoi stretti collaboratori alle redazioni dei giornali.

Nel recente passato è stato VelvetGossip.it a sbugiardare Manila Gorio in merito al finto scoop con Tony Colombo: "Manila Gorio, la nota manager transessuale del mondo dello spettacolo, ha un nuovo amore: lui è il protagonista del programma di Rai 1 Ballando Con le Stelle, Tony Colombo' è questo il messaggio di una mail giunta in redazione. Messaggio accompagnato da un paio di foto che mostrano Tony Colombo in un ristorante con la Gorio. E vi sembra amore, vi sembra passione, vi sembra colpo di fulmine? Forse qualcuno dovrebbe stare attento prima di diffondere simili scoop".

Questa volta i giornalisti hanno toppato alla grande per la gioia di Manila Gorio...