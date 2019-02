Manila Gorio e Chando: l'ennesimo scoop bufala

Non c'è niente da fare. Proprio quando si pensava che avesse chiuso definitivamente con gli "scoop bufala", tipicamente e di solito organizzati da chi è alle prime armi nel mondo dello spettacolo ed è alla ricerca ossessionata del successo e della popolarità, è ricascata un'altra volta. Una messinscena che va avanti da tantissimi anni ormai... Stiamo parlando di Manila Gorio e del finto scoop con Chando, fidanzato della naufraga vip dell'Isola dei famosi 2019 Grecia Colmenares.

Non è la prima e ne siamo certi che non sarà neanche l'ultima messinscena per ottenere visibilità e popolarità alla disperata ricerca di un'ospitata a Mediaset o in Rai. Alcuni giornalisti sono letteralmente caduti nella sua trappola e hanno parlato di "tradimento". Nulla di vero. Una classica bufala. Basta informarsi sul web per scoprire che di questi presunti flirt e scoop bufala ce ne sono tanti: tutti con ex tronisti, ex gieffini, fidanzati e mariti di concorrenti di talent e reality show.

Scoop orchestrati a tavolino con il fotografo e spesso anche con il vip di turno per avere un briciolo di visibilità. Gli scatti vengono girati direttamente o da un suo collaboratore di fiducia ai giornalisti che lanciano lo "scoop". Lei poi smentisce sui social. Nulla di nuovo insomma. Il solito minestrone riscaldato.

Nel recente passato è stato VelvetGossip.it a sbugiardare Manila Gorio in merito al finto scoop con Tony Colombo: "Manila Gorio, la nota manager transessuale del mondo dello spettacolo, ha un nuovo amore: lui è il protagonista del programma di Rai 1 Ballando Con le Stelle, Tony Colombo' è questo il messaggio di una mail giunta in redazione qualche ora fa. Messaggio accompagnato da un paio di foto che mostrano Tony Colombo in un ristorante con la Gorio. E vi sembra amore, vi sembra passione, vi sembra colpo di fulmine? Forse qualcuno dovrebbe stare attento prima di diffondere simili scoop".

Ora ci risiamo, ma molte transessuali hanno espresso tutto il loro disappunto sul web perché questi "finti scoop" danneggiano l'intera comunità. "È tutto finto - ha commentato una signora transessuale l'articolo pubblicato su Bitchyf.it -. Mi spiace solo che adesso, per colpa sua, si creerà il polverone trans, atto solo ad alzare dell'1% lo share dell'Isola dei famosi. Io non riesco a capire perché Manila, a 40 anni suonati, ha i soldi, continui a fare queste baracconate incredibili che non fanno altro che far male a tutta la comunità". Un altro utente del sito Bitchyf.it ha commentato: "Sono anni che cerca di finire su Canale 5 con queste storie finte! Quelli del GF, tronisti e vippetti vari e dimenticati... Tra poco si bacia anche il gatto di Paolo Brosio per una copertina!".