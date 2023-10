Pareggio era nell'aria e pareggio è stato. Non che le due squadre, abbiano tentato di non farsi male, tutt'altro. Il Milan alla fine del primo tempo era in vantaggio per 2-0 grazie ad una doppietta di Giroud. Ma il Napoli nella ripresa, ha dato sfoggio a tutto il suo ardore, che lo scorso anno ha voluto significare campione d'Italia e auspice un buon Politano e Raspadori, è riuscito a raddrizzare una sfida, che sembrava incanalata verso la vittoria milanista. Certo, il pareggio allontana, forse definitivamente, gli azzurri dalla corsa-scudetto.

E forse anche il Milan, D'altronde la classifica parla molto chiaro: Inter prima con 25 punti, segue la Juventus a 23, poi il Milan a 22. Il Napoli al momento, è solo quarto con 18 punti a -7 dalla capolista e a -5 dalla Juventus. Troppi sono i punti di distacco, attualmente, per poter solo pensare ad un Napoli, protagonista, fino alla fine nella corsa-scudetto.

Comunque, gli azzurri, dopo un primo tempo, giocato abbastanza sottotono, si sono risvegliati, nel secondo, pareggiando le sorti di una partita, non positiva, come già detto, nemmeno per i rossoneri, che sono anche loro lontani dal primo posto. Sebbene non di molto.

Matteo Politano, attaccante del Napoli, uno dei migliori in campo contro il Milan, a fine partita è intervenuto al microfono di DAZN: "E' un punto che vale tanto, siamo felici della reazione, abbiamo fatto un secondo tempo perfetto, con una reazione da grande squadra, dopo un primo tempo brutto. Peccato per l'ultima palla di Kvara perché potevamo anche vincerla".

Non segnavi da due anni al Maradona. "Finalmente sono tornato a segnare qua, ultimamente lo facevo solo fuori casa. Solo felice di questo, ora continuiamo su questa strada e ripartiamo dalla ripresa di oggi".

Cos'è cambiato all'intervallo? "Ci siamo guardati in faccia, ci siamo detti che così non si poteva continuare, che dovevamo dare tutto, per noi stessi e per i tifosi, perché stavamo facendo una brutta figura".