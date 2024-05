Giovedì 30 maggio, La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ospita, al Teatro Franco Parenti, “Nanda E Io”, lo spettacolo tra musica e parole di Paola Turci e Enrico Rotelli, dedicato alla scrittrice, traduttrice, giornalista Fernanda Pivano, a 15 anni dalla scomparsa.

È, con dolcezza e riconoscenza, che Enrico Rotelli racconta Fernanda Pivano: lo fa, in qualità di suo assistente – lo è stato dal 2004 – ma, soprattutto, con la veemenza di un giovane, non ancora trentenne che, di fronte a un futuro incerto, sognava l’avventura della rivoluzione e della letteratura. Su quegli anni, ha scritto “Nanda E Io: I Miei Anni Con Fernanda Pivano” (La Nave Di Teseo, 2023), un memoir che ha il sapore di un romanzo di formazione. Ora, la rivive, sul palco, accanto a Paola Turci, in uno spettacolo omonimo, in cui racconta i viaggi, le insicurezze, le gratificazioni e gli incontri con i migliori geni di un’epoca passata e, non per questo, perduta. Patti Smith, Fabrizio De André, Lou Reed, Bob Dylan e le loro canzoni, ma anche le poesie di Spoon River, gli insegnamenti di Cesare Pavese e la scoperta dell’America, da “Il Grande Gatsby”, che entrambi hanno tradotto, agli autori di maggior talento che Rotelli, oggi, porta in Italia, sulla scia del lavoro imparato da Nanda, una delle figure più autentiche e dirompenti della cultura italiana.

Lo spettacolo comincerà alle ore 19.00. Introduce Elisabetta Sgarbi.

Biglietto cortesia 5 euro:

https://ticketing.teatrofrancoparenti.it/selection/event/date?productId=10228583968500

L’evento è realizzato il sostegno di TrentoSpettacoli.

Quest’anno, La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, festeggia 25 anni, con un’edizione straordinaria che, dal 20 maggio, attraversa l’Italia, concludendosi il 9 agosto a St. Moritz, in Svizzera, unendo Letteratura, Musica, Cinema, Scienza, Arte, Filosofia, Teatro, Diritto, Economia, Sport e Fumetto.

Il tema, del 2024, è La Timidezza (E I Suoi Contrari), l’arte di saper ascoltare e osservare il mondo e i mondi degli altri, invece di farsi risucchiare in un turbine di attività e stimoli, rischiando di perdere di vista ciò che è veramente importante, ma anche i suoi contrari, l’istrionismo e l’estroversione. La Timidezza ama la pace, una chimera in un mondo dominato dalle Guerre. Il secondo argomento portante è il rapporto con la Natura e, in particolare, con l’Acqua.

La Rosa, dipinta da Franco Battiato che, fin dalla prima edizione, è il simbolo de La Milanesiana, quest’anno, arrossisce, con grazia, in aderenza al tema portante, rielaborata da Franco Achilli.

Quest’anno, La Milanesiana consegna i seguenti premi:

Premio Rosa D’Oro de La Milanesiana ad Anne Carson e a Laura Morante

Premio Siae / La Milanesiana a Paolo Fresu

Premio Jean-Claude e Nicky Fasquelle a Mathieu Belezi

Premio Omaggio al Maestro ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella

Premio Regas / La Milanesiana "Artisti Dell'Innovazione” ad Andrea Moro

Per prenotarsi, agli appuntamenti, a ingresso gratuito: Eventi di La Milanesiana. Ideata da Elisabetta Sgarbi - 1 attività e biglietti futuri | Eventbrite. https://www.eventbrite.it/o/la-milanesiana-ideata-da-elisabetta-sgarbi-33615787791

La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music And Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e con il contributo di Regione Lombardia.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Main Sponsor de La Milanesiana: A2A, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bormio, Comune di Livigno, Intesa Sanpaolo, Fondazione di Comunità Milano, Volvo Car Italia, ENEL, Banco BPM, APT Basilicata, Grafica Veneta S.p.a..

Partner de La Milanesiana: Almo Collegio Borromeo, Fondazione Meyer, SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, La Venaria Reale, Regione Marche, Albarella SRL, Fondazione Il Carnevale di Viareggio, Corriere della Sera, Nazione Verde, MM SPA, SoLongevity, LCA Studio Legale, Regas, STEP Tech Park, PDE, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, ForlìMusica, Fondazione Marche Cultura Fondazione AEM, Gerardo Sacco, Galleria Vik Milano.

La Milanesiana ringrazia: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Montalto delle Marche, Comune di Seregno, Comune di Cesano Maderno, Comune di Alessandria, Comune di Rosolina, Comune di Livigno, Comune di Sondrio, Comune di Merano, Comune di Firenze, Comune di Viareggio, Comune di Busseto, Comune di Forlì, Comune di Modigliana, Comune di Sant'Agata Feltria, Comune di Lugo, Comune di Gatteo a Mare, Comune di Cervia, Comune di St. Moritz, Rotary Club Bormio Contea, Visit Romagna, Piccolo Teatro di Milano, Anteo Palazzo del Cinema, Spazio Teatro No'hma, Laboratorio Formentini, Accademia Carrara di Bergamo, Camera di Commercio delle Marche, Musei Civici Ascoli Piceno, Fondazione Elisabetta Sgarbi, Fondazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Cultural-Mente Insieme, CiaccioArte, SPAZIOBIGSANTAMARTA, @Video, Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Studio Volpatti, Cenacolo Artom, Salone Internazionale del Libro di Torino, Bookcity Milano, La Feltrinelli, A+G, Galleria Ceribelli, Ornella Bramani, Errestampa, Banca Popolare Sondrio, BIM, Pro Valtellina Onlus, Schena Assicurazioni, LIONS CLUB SONDRIO HOST, LIONS CLUB SONDRIO MASEGRA, LIONS CLUB BORMIO, LIONS CLUB TELLINO, Acinque Energia, Franciacorta, Prometecia, Braulio Amaro dello Stelvio, Bormio Località, Comunità montana Alta Valtellina, Levissima.

http://www.lamilanesiana.eu/

http://www.elisabettasgarbi.it/

Facebook La Milanesiana - Elisabetta Sgarbi

Instagram @lamilanesiana - @ElisabettaSgarbi

Twitter @LaMilanesiana - @ElisabettaSgarbi

YouTube La Milanesiana - Elisabetta Sgarbi/Betty Wrong