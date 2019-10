Terra d'Ombra" , il titolo di questo libro, è una spiegazione alternativa del significato del nome "Italia", ma allude alle tante ombre del nostro passato.

Accadeva che nostri connazionali vivessero un po' ovunque: nelle colonie del Corno d'Africa , piuttosto che in Egitto, Tunisia e perfino in Romania, dove arrivò, nel diciannovesimo secolo, una massiccia ondata di forza lavoro dal Triveneto. Solo in seguito sopraggiunse il fenomeno colonialista, per l'Italia.

Abbiamo avuto conferma, aggirandoci nella materia, della pacifica convivenza tra appartenenti a religioni diverse, quando l'istigazione alla zuffa non era ancora diventata uno stratagemma per arrivare al famigerato "divide et impera".

Successe che , per svariate ragioni, molti di questi italiani siano stati costretti a tornare in patria: e non trovarono l'accoglienza che avevano sperato. Alcuni furono aiutati, altri abbandonati a se stessi, ma soprattutto essi si sentirono respinti culturalmente, come dei diversi, come dei "clandestini in patria". -

