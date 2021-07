Gli Italian Disco Mafia, reduci dal grande successo internazionale di tante loro produzoni e remix ("Buona Sera Ciao Ciao" è ormai vicina a 4.5 milioni views su YouTube, il loro remix di In-Grid - "Tu es Foutu" dà energia al mondo da tempo...), si sono fermati un attimo per fare un bel regalo tutti i tifosi di calcio italiani, a tutti i dj e a tutti coloro che hanno voglia di cantare in questa strana estate 2021.

Qualche ora fa infatti hanno realizzato e pubblicato su YouTube una cover scatenata de "L'Italiano" di Toto Cotugno utilizzando come ritmo anche il celeberrimo basso dell'inno dell'Italia del calcio, ovvero: "Po po po po po pio", quello di "Seven Nation Army" dei White Stripes. E' una canzone perfetta per regalarsi un po' di positività in un'estate non facile.

Gli Italian Disco Mafia sono in tre: Peter Karma e Gary Caos sono dj producer di grande esperienza e quando lavorano in duo si fanno chiamare Slicer Boys. Antonio Mezzancella ha una voce unica ed è anche un imitatore di grande livello che spesso vediamo in tv. E stanno poi raccogliendo davvero ottimi risultati in giro per il mondo.

Ad esempio, proprio su YouTube, l'epicentro non solo dei video ma di tutta la musica mondiale. Ed i risultati dei loro video sembra proprio non si fermeranno qui. Basta scorrere le centinaia di commenti su YouTube per accorgersi che si tratta di un successo mondiale e soprattutto vivo nell'Europa dell'Est. Infatti, proprio tra i commenti non sono pochi quelli in cirillico.

Anche "Buona Sera Ciao Ciao", come quella de "L'italiano vs Seven Nation Army" è in realtà una cover di un classico di Mauro uscito nel 2007, una canzone che mette di buonumore e mette insieme tanti diversi elementi della musica italiana davvero ascoltata nel mondo. E' un mix vincente e spensierato di pop e dance, che gli Italian Disco Mafia sanno interpretare in modo vincente... e decisamente sofisticato dal punto di vista degli arrangiamenti.

Italian Disco Mafia: "L'italiano vs Seven Nation Army", per festeggiare la vittoria agli Europei 2020 della Nazionale Italiana

