E' stata una Pasqua trascorsa in parte al lavoro quella dei militari italiani (su base 132^ Brigata corazzata Ariete al comando del Generale di Brigata Enrico Barduani) impegnati nella missione "Resolute Support" in Afghanistan. I militari proseguono infatti la loro attività di addestramento, consulenza ed assistenza in favore delle Forze di Sicurezza afgane.

Attività queste che sono state opportunamente modificate in modo da rendere possibile il loro svolgimento in una cornice di sicurezza adeguata in linea con le direttive e le prescrizioni medico-sanitarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare il coronavirus.

Il giorno di Pasqua, presso la base di Camp Arena, c'è stata la celebrazione di più funzioni religiose ad opera del Capellano militare Don Epifanio Di Leonardo. L'emergenza coronavirus infatti, ha costretto a modificare la celebrazione della S.Messa di Pasqua, e cosi sono state officiate più funzioni religiose in orari diversi durante la giornata.

Questa soluzione è stata adottata in modo da far si che il personale potesse partecipare alle cerimonie religiose con il massimo rispetto del social distancing che fa parte delle restrizioni dovute all'emergenza COVID-19, ormai diffusosi anche in Afghanistan.

Le Messe sono state inoltre trasmesse in diretta streaming in modo da consentire a tutti all'interno della base, di seguire i riti religiosi dai propri computer e cellulari.

Il Generale Barduani ha poi formulato il proprio augurio al personale del TAAC-W in missione lontano da casa, sottolineando l'impegno che la comunità internazionale sta portando avanti in Afghanistan, in un momento storico particolare come questo caratterizzato da eventi decisivi per la stabilizzazione e pacificazione dell'area.

Nel corso delle varie funzioni religiose alle quale hanno partecipato anche i militari dei contingenti stranieri operativi nel Train Advise Assist Command West (TAAC-W), è stato rivolto anche un pensiero per i militari italiani e della coalizione, caduti in terra afgana mentre assolvevano al proprio dovere e a tutte le vittime della pandemia attuale.