La Cina ha chiuso l'anno con un surplus commerciale da record, pari a 78,17 miliardi di dollari. Si tratta del report macro più alto dal 1981.

Per quanto riguarda l'intero 2020, il surplus è stato di poco superiore ai 530 miliardi di dollari. In questo caso non si vedeva un dato così alto dal 2015. Continuano a giungere quindi dei segnali confortanti di ripresa dall'economia del Dragone.

Nonostante la guerra commerciale di Trump l’export cinese è cresciuto del 18,1% su base annua. Nell’intero anno 2020, le esportazioni totali sono aumentate del 3,6%, con le vendite negli Stati Uniti che hanno fatto registrare un +7,9%.