Il centro McFIT di Novara è uno spazio dedicato al benessere e alla comunità. Dando nuova vita a un luogo simbolo della città, il brand del fitness apre ufficialmente le porte. Ad accogliere i primi ospiti la medaglia di bronzo Giorgio Malan e la fitness influencer Giulia Calcaterra.



MCFIT: 1.400 m² dedicati all’allenamento e alla community

È operativo il nuovo centro fitness di McFIT a Novara, situato nello storico luogo di Galleria dei Portici. Nello spazio dell’ex Cinema Vittoria ora sorge una palestra all’avanguardia che porta il marchio di uno dei brand leader mondiali del fitness. L’inaugurazione, avvenuta lo scorso 27 giugno, ha visto la partecipazione della medaglia olimpica Giorgio Malan e della fitness influencer Giulia Calcaterra. Il primo, medaglia di bronzo nel pentathlon moderno alle Olimpiadi di Parigi. La seconda, una sportiva e creator con un grande seguito sui social. “Allenarmi è la mia forma di equilibrio e libertà, e credo che luoghi come questo possano fare la differenza per tante persone.

McFIT ha un’energia che ti motiva a tornare, a far parte di qualcosa”, ha affermato Giulia Calcaterra. “Vengo da uno sport complesso in cui si praticano cinque discipline e so quanto conti avere spazi dove allenarsi con continuità e qualità. McFIT offre un ambiente dove chiunque, a qualsiasi livello, può costruire il proprio equilibrio tra corpo e mente”, ha aggiunto Giorgio Malan.

I due hanno incontrato il pubblico e la stampa, accompagnando i presenti alla scoperta del nuovo centro. Sviluppata su una superficie di 1.400 m², la palestra è dotata delle più moderne tecnologie per il training. Sono presenti ampie zone cardio, spazi dedicati al corpo libero e aree funzionali. Il tutto in un contesto dal design pulito e luminoso che si fonde con l’architettura cittadina.



McFIT: un intervento di riqualificazione urbana di grande valore

Tra le figure istituzionali che hanno presenziato all’inaugurazione anche il Vice Sindaco di Novara Ivan Grandis, il quale ha espresso apprezzamento per l’intervento di riqualificazione sostenuto da McFIT, mettendone in luce il grande valore urbano e sociale per la città.

“La riqualificazione di uno spazio simbolico come lo storico Cinema Vittoria, che da sempre ha rappresentato un centro culturale di aggregazione, sintetizza lo spirito del nostro progetto McFIT – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di RSG Group Italia Samuele Frosio – Restituire valori alla città di Novara attraverso luoghi che respirano della stessa anima culturale significa offrire non solo una palestra, ma un punto di riferimento accessibile, motivante e contemporaneo.

Per questo motivo il tema della bellezza non poteva non essere preso in considerazione dal punto di vista umano nella creazione di un luogo dove le persone possono sentirsi protagoniste del proprio percorso. La bellezza aiuta a renderci migliori e a cambiare il mondo”. L’evento è terminato con un momento di confronto con i giornalisti e gli ospiti che hanno potuto visitare, in anteprima, gli spazi del centro, prendendo parte a dimostrazioni pratiche.