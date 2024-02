Ares Ambiente, azienda fondata dall’imprenditore Marco Nicola Domizio, conta su un team di professionisti esperti nel settore della gestione dei rifiuti che, con professionalità, serietà e competenza, offrono un servizio personalizzato, garantendo uno smaltimento sostenibile e sempre conforme alle normative vigenti.



Marco Nicola Domizio: la gestione operativa e documentale di Ares Ambiente

Ares Ambiente si propone come un punto di riferimento nel campo della gestione dei rifiuti, facendo da anello di congiunzione tra il produttore e il destinatario finale, ovvero l’impianto di trattamento o smaltimento. Fondata da Marco Domizio, l’azienda si impegna nel fornire soluzioni efficienti che siano in linea con le normative vigenti, così da garantire una gestione conforme e sostenibile. Attraverso un team di tecnici specializzati, Ares Ambiente supporta i produttori nell’applicazione dei regolamenti in materia di gestione rifiuti. Costantemente aggiornata sulle modifiche alle normative e sulle nuove autorizzazioni richieste, si interessa di gestire tutto ciò che riguarda la documentazione, garantendo tracciabilità e correttezza delle pratiche. Attenta inoltre alle evoluzioni di mercato, è sempre pronta ad individuare nuove opportunità.



Marco Domizio: il forte senso di responsabilità di Ares Ambiente

È un forte senso di responsabilità a guidare l’attività di Ares Ambiente. Consapevoli di condividere una co-responsabilità fondamentale, le aziende che si affidano alla realtà fondata da Marco Nicola Domizio sanno di contare su un partner affidabile e realmente interessato alla salvaguardia ambientale. I tecnici di Ares Ambiente, continuamente aggiornati sui repentini mutamenti normativi e specializzati nello smaltimento dei rifiuti, suggeriscono le soluzioni più adatte sulla base delle esigenze dei clienti e della tipologia di rifiuto da smaltire. La società ha inoltre fatto suo l’obiettivo di garantire alla comunità locale, agli enti di controllo e alle associazioni di categoria il pieno rispetto delle normative vigenti in materia e il costante monitoraggio delle prestazioni e dell’impatto ambientale di tutte le sue attività.