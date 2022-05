Chiudono in forte calo le principali Borse europee (ma non Londra, ferma per festività). Milano chiude a -1,63%, Francoforte perde l'1,13%, Parigi l'1,66% e Madrid l'1,73%.

Da segnalare che in mattinata c'è stato un flash crash (un improvviso crollo) sui mercati. Sull'umore hanno pesato diversi fattori, a cominciare dell'ormai imminente stretta della Fed, che mercoledì annuncerà il rialzo dei tassi più consistente degli ultimi vent'anni.

L'umore è appesantito anche dalla frenata economica della Cina e ovviamente dalla tensione tra Russia e Occidente.