Povera società la nostra, poveri noi a viverci dentro. Forse non c'è mai stata era umana in cui gli uomini siano rimasti intrappolati negli ingranaggi di questo turbinio di informazioni, emozioni, ansia sociale, arrivismo a tutti i costi, anche passando sopra e, senza troppi scrupoli, il proprio prossimo.

Il bello è che abbiamo perso pure il traguardo, l'obiettivo da raggiungere, perché quando pensiamo di aver raggiunto la cima del nostro successo è la volta che tutto si ribalta e si possa trasformare in insuccesso. Il risultato. Siamo schiavi delle nostre emozioni, che si tramutano in ansia, depressione, ipereccitabilità, nervosismo e potremmo continuare per ore e non sapendo più controllare il nostro stato d'animo ci affidiamo ai farmaci, con tanta gratitudine da parte delle Case Farmaceutiche che producono le notissime Benzodiazepine.

Ma di chi è la colpa? Nostra, in primis, dei medici, a pari merito, della società in cui viviamo, degli stimoli esterni, ma attenzione, di chiunque sia la colpa la prima vittima di tutto questo restiamo sempre... noi. Vuoi scoprire dove stiamo andando a sbattere? CLICCA QUI, magari eviterai di farti male!