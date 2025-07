I biglietti per la partita allo Stadio Friuli di Udine sono in vendita esclusivamente su UEFA.com a partire da 30 €.

La vendita dei biglietti per il pubblico generico per la Supercoppa UEFA 2025, che si disputerà allo Stadio Friuli di Udine mercoledì 13 agosto e vedrà sfidarsi il Paris Saint-Germain, vincitore della UEFA Champions League 2025, e il Tottenham Hotspur, detentore della UEFA Europa League 2025, è iniziata esclusivamente su UEFA.com.

I biglietti saranno venduti in base all'ordine di arrivo delle richieste, con un limite di due biglietti per acquirente.

Come di consueto, la maggior parte dei biglietti per la partita verrà assegnata ai tifosi e al pubblico. Un totale di 17.200 biglietti su 22.500 (la capienza netta dello stadio per la partita) sono disponibili per l'acquisto da parte dei tifosi e del pubblico.

Le categorie di prezzo per i biglietti per il pubblico sono: Categoria 3: 30 €, Categoria 2: 80 €, Categoria 1: 130 €. I biglietti per disabili sono disponibili al prezzo di 30 € (biglietto al prezzo di Categoria 3 e biglietto gratuito per un accompagnatore).

I tifosi dei due club partecipanti hanno avuto l'opportunità di acquistare i biglietti nelle tre categorie all'interno dei settori assegnati tramite i rispettivi club, con 5.800 e 4.700 biglietti acquistati rispettivamente dal Paris Saint-Germain e dal Tottenham Hotspur.

Separatamente, vengono offerti anche i Prime Seats al costo di 350 €. Questi posti sono situati in posizione centrale, all'interno della Categoria 1.

I biglietti saranno consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets qualche giorno prima della partita. I possessori di biglietti dovranno scaricare l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets, disponibile gratuitamente per gli utenti Android e iPhone.

Con questa app, i tifosi in possesso di biglietti possono scaricare, trasferire, conservare o assegnare un biglietto a un ospite in modo sicuro, in qualsiasi momento e ovunque, su uno smartphone iOS/Android.







(Fonte: Comunicato Stampa UEFA - UEFA Media & Public Relations )