«Where Giorgia Meloni Is Leading Europe». Non una domanda, ma piuttosto una risposta: ecco dove la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sta conducendo l’Europa. È questo il titolo della copertina del nuovo numero della rivista statunitense Time, dedicata alla premier italiana.

di Massimo Calabresi. E' il tardo pomeriggio del 4 luglio a Palazzo Chigi, sede del governo italiano, e il Primo Ministro Giorgia Meloni sta passeggiando per i corridoi dal pavimento in marmo. Ha trascorso l'ultima ora rispondendo a domande sulla sua storia personale, sulla sua ascesa al potere e sui suoi precedenti in carica con una schiettezza disarmante. Ma ora, mentre l'intervista volge al termine, ha una domanda tutta sua. "Lei è una persona onesta", esordisce nell'inglese frizzante che dice di aver imparato dalle canzoni di Michael Jackson. "C'è qualcosa del fascismo che la mia esperienza le ricorda, di quello che faccio al governo?"

Il fascismo è un tema a cui Meloni non può sfuggire. Quando salì al potere nell'ottobre 2022 a capo di un movimento fondato dagli ultimi devoti seguaci di Benito Mussolini, i critici in Italia e in tutta Europa affermarono che i suoi appelli all'orgoglio nazionale e alla difesa della "civiltà occidentale" preannunciavano una svolta di estrema destra per l'ottava economia mondiale. Il presidente Joe Biden citò la sua elezione come esempio della minaccia che l'autoritarismo rappresenta per la democrazia globale.

Ma Meloni ha smentito i suoi detrattori. In patria, ha virato al centro su alcune delle sue promesse elettorali più drammatiche, come l'imposizione di un blocco navale per fermare l'immigrazione clandestina via mare. Sulla scena internazionale, si è comportata più come una conservatrice pragmatica che come una rivoluzionaria di destra. Meloni ha abbracciato l'Unione Europea, la NATO e l'Ucraina, si è adoperata per isolare la Cina e si è adoperata abilmente per ricomporre i rapporti tesi tra America ed Europa durante l'inizio del secondo mandato del presidente Donald Trump. Lungo il percorso, ha conquistato leader di tutto lo spettro ideologico, da Biden alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al vicepresidente J.D. Vance.

A quasi tre anni dal suo mandato, Meloni, 48 anni, è emersa come una delle figure più interessanti d'Europa: una madre nubile, alta 1,60 m, appartenente alla classe operaia e senza laurea, la cui ascesa ha sfidato le aspettative dei suoi pari. Si oppone a quello che definisce un globalismo "omogeneizzante", ma è sostenitrice dell'integrazione europea. È la prima leader donna in Italia e afferma di aver dovuto "affrontare stereotipi ridicoli" nella sua carriera, ma respinge i tentativi del governo di risolvere questi o altre forme di discriminazione, che definisce "quote". Rivendica le vittorie dei conservatori nella stabilizzazione del governo italiano, notoriamente caotico, e nel miglioramento del suo rating del debito, perseguendo al contempo un'agenda politica in linea con il gruppo globale di leader autoritari emergenti: consolidamento del potere esecutivo, repressione dei media, controllo sulla magistratura, lotta agli immigrati clandestini e limitazione di alcune forme di protesta.

Da tutte queste contraddizioni, Meloni sta costruendo un nuovo tipo di nazionalismo: populista, nativista e filo-occidentale, ma impegnato nelle alleanze europee e atlantiche. "Prima di tutto, dobbiamo difendere ciò che siamo, la nostra cultura, la nostra identità, la nostra civiltà", dice, seduta con braccia e gambe incrociate davanti a una bandiera italiana. Dove questo ci porterà esattamente non è solo questione di Italia. Dal Portogallo alla Romania, estremisti di estrema destra, un tempo ostracizzati, stanno superando i partiti conservatori tradizionali, proprio come il movimento MAGA negli Stati Uniti. Ciò ha messo in crisi i governi centristi europei, le cui popolazioni per decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale hanno evitato i partiti di estrema destra.

Gli ammiratori di Meloni affermano che abbia trovato il modo di incorporare le forze di estrema destra emergenti nel processo democratico, neutralizzandone la minaccia. "Siamo gli eredi del partito di destra", afferma il principale consigliere politico di Meloni, Giovanbattista Fazzolari. Ma il ramo da lei fondato, Fratelli d'Italia, è, dice Fazzolari, "diventato il partito che raggruppa persone di destra, patrioti del nostro Paese, persone moderate, a prescindere dal loro precedente background politico".

I suoi critici vedono una prospettiva più cupa. Dopo essersi costruita una reputazione moderata all'inizio, affermano, ora che Trump è al potere sta tornando a destra, compiendo piccoli ma consueti passi per erodere la democrazia e spianare la strada a una crescente alleanza internazionale di estremisti di destra che minaccia il liberalismo europeo del dopoguerra. "Se si osserva il comportamento degli altri leader autoritari, si nota un andamento graduale", afferma Nathalie Tocci, professoressa alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies di Bologna. Ciò che preoccupa Meloni, aggiunge Tocci, "è la direzione in cui sta procedendo".

È un capriccio della storia che Meloni stia plasmando un nazionalismo del XXI secolo nel Paese che ha incarnato la versione liberalizzante del XIX secolo attraverso la sua unificazione e, con Mussolini, ha creato il catastrofico modello fascista nel XX. Meloni ha ripetutamente rifiutato quest'ultimo. Ma abbraccia il primo in termini quasi irredentisti, dichiarando la sua intenzione di "ricostruire la nostra identità, ricostruire l'orgoglio, l'orgoglio di essere ciò che siamo... a qualunque costo". Poiché l'Italia è uno dei Paesi più ricchi del mondo ed è uno dei membri fondatori dell'Unione Europea, il nazionalismo che scatena è destinato a influenzare la futura direzione della democrazia occidentale.

Le capacità di Meloni sono state evidenti a metà aprile, quando è arrivata a Washington per il suo turno rituale sulla sedia calda dello Studio Ovale. Durante i primi sei mesi di mandato di Trump, ha cercato di dimostrare il suo status di alfa invitando leader stranieri nell'Ala Ovest e poi facendo entrare la stampa per lunghe esibizioni di dominio. I visitatori che non hanno eseguito la necessaria ossequio hanno dovuto affrontare delle conseguenze, come nello scontro del 28 febbraio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quando Meloni è arrivata per il suo turno, ha fatto uno sforzo in più per evitare passi falsi. "Sono del Capricorno", dice. "Quindi diciamo che sono fissata su alcune cose". Ha preparato una pila di carte con le sue posizioni su ogni questione che potesse presentarsi e ha superato la prova pubblica con compostezza.

Ma il momento decisivo è arrivato dopo che la stampa se n'era andata, quando l'argomento si è spostato sulla guerra dell'Ucraina con la Russia. Meloni ha difeso con veemenza Zelensky e la necessità di sostenere l'Ucraina fino alla fine. Trump ha ascoltato e ha risposto, ma senza che lo scambio diventasse polemico, dice Meloni. "Lui è un combattente, e io sono una combattente", afferma.

L'episodio è rimasto impresso nella mente di Vance, che era presente alla riunione. "È straordinariamente diretta", ha detto Vance a NBC News il 20 maggio. "In realtà mi ricorda un po' Usha [la moglie di Vance] in quel modo, nel trasmettere un messaggio straordinariamente diretto senza risultare offensivo. È proprio una sua abilità, no?"

La sincerità di Meloni è da tempo uno dei suoi tratti distintivi. "È sempre stata così, fin da bambina", dice sua sorella Arianna, la sua più stretta consigliera e ora a capo di Fratelli d'Italia. I loro genitori si sono separati quando Giorgia aveva 3 anni. Il padre ha abbandonato la famiglia per navigare in giro per il mondo, è finito a vivere alle Canarie e, a quanto si dice, è stato in seguito condannato da un tribunale spagnolo per spaccio di droga. I successivi tentativi delle sorelle di riconciliarsi con lui sono falliti. "Sinceramente, a lui semplicemente non importava di noi", dice Arianna.

Dopo la sua partenza, la famiglia visse in un grazioso appartamento in un quartiere benestante di Roma. Una sera le due bambine stavano giocando a fare le casette con i peluche e, non volendo accendere la luce, accesero una serie di candele. "Avevamo messo delle ciotole d'acqua vicino a ogni candela, ma poi le coprimmo con un piumone e dei peluche, e poi andammo a guardare i cartoni animati in televisione", ricorda Arianna. La stanza fu avvolta dalle fiamme. Quando arrivarono i vigili del fuoco, "distrussero ciò che restava del nostro povero appartamento", racconta Arianna.

L'incendio mise la famiglia su un percorso più difficile. Si trasferirono in un quartiere popolare di Roma chiamato Garbatella, costruito nei primi anni '20 per i ferrovieri e i portuali. Le sorelle dormivano su un materasso sul pavimento del piccolo appartamento dei nonni materni, mentre la madre viveva con un'amica finché non ne trovò uno proprio lì vicino. Le ragazze furono profondamente colpite dall'incendio e dal suo impatto sulle loro vite. "Le diede una grinta maggiore", dice Arianna della sorella, "che la rese la Giorgia che è oggi".

Meloni minimizza l'accaduto nella sua intervista al TIME, collegandolo al logo della fiamma del Movimento Sociale Italiano (MSI) post-fascista, al cui gruppo giovanile si unì qualche anno dopo. "Forse è per questo che mi sono iscritta all'MSI, per via della fiamma", ride. In realtà, né Meloni né sua sorella hanno spiegato cosa l'abbia spinta ad aderire alla sezione Garbatella del Fronte della Gioventù nel 1992, all'età di 15 anni, sebbene Meloni affermi che il caos degli omicidi mafiosi di fine anni '80 sia stato uno dei suoi motivi per entrare in politica. La decisione fu poco ortodossa per l'epoca. L'MSI era stato fondato e guidato fino a pochi anni prima da Giorgio Almirante, un seguace di Mussolini che aveva scritto ampiamente per il giornale antisemita " Difesa della Razza" negli anni '30. Il partito non era popolare, soprattutto tra i giovani di una zona di sinistra di Roma.

Eppure Meloni trovò casa in un piccolo gruppo di outsider del Fronte della Gioventù che si autodefinivano "i Gabbiani" dal racconto del 1970 " Il Gabbiano Jonathan Livingston", un'allegoria dello scrittore americano Richard Bach su un uccello emarginato che raggiunge la trascendenza seguendo la propria strada. "Eravamo un gruppo strano", dice Nicola Procaccini, che ora guida il partito di Meloni al Parlamento europeo a Bruxelles. "A volte eravamo visti come una sorta di pericolo, una sorta di gruppo comunista all'interno del partito di destra". Di notte, uscivano regolarmente per Roma ad affiggere manifesti, spesso scontrandosi con gruppi opposti della sinistra politica che facevano lo stesso. "Spesso finiva in una lotta molto accesa", dice Fazzolari.

Meloni non andò all'università perché non poteva permettersela, dice sua sorella. Vendeva CD e faceva la babysitter per guadagnare. Ma agli incontri e ai comizi giovanili, emerse come un'oratrice e un'operatrice politica efficace. La sua ascesa sociale fu rapida. Nel 2004, a 27 anni, ottenne la leadership del gruppo giovanile del partito, che si era ribattezzato Alleanza Nazionale. Due anni dopo, ottenne un seggio alla Camera dei Deputati in rappresentanza di Garbatella. Due anni dopo, fu nominata Ministro per la Gioventù nel governo di centro-destra di Silvio Berlusconi. A 31 anni, divenne il più giovane membro del Governo nell'Italia del dopoguerra.

Mantenne una vena indipendente. Nel 2012, Meloni e un gruppo di ex Gabbiani si separarono dalla coalizione di Berlusconi. Fu un'impresa rischiosa. Il partito di Meloni, Fratelli d'Italia, che prende il nome dalle prime strofe dell'inno nazionale, iniziò con il 2% dei consensi. Si costruì una reputazione nazionale candidandosi a sindaco di Roma mentre era incinta di sua figlia nel 2016. Meloni perse, ma nel 2018 il partito aveva conquistato decine di seggi in Parlamento e si era riunito a un'alleanza di centrodestra. L'anno seguente, tenne un discorso decisivo, dichiarando con tono di sfida: "Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana. Questo non me lo potete togliere".

Quando la nazione si è unita dietro un governo provvisorio durante la crisi del COVID-19, Meloni si è rifiutata di sostenerlo. Questa mossa ha aperto la strada alla sua ascesa al potere. Nel 2022, ha guidato una coalizione di destra e ha promesso di imporre un blocco navale ai migranti nel Mediterraneo e di opporsi ai "globalisti". L'alleanza di Meloni ha sbaragliato i suoi rivali di 18 punti percentuali, con Fratelli d'Italia che ha ottenuto il 26% dei voti e ha superato di gran lunga gli altri partiti di destra. Questi si sono rapidamente uniti attorno a lei, garantendole una comoda maggioranza in entrambe le camere del Parlamento. Gli osservatori hanno notato che Meloni stava prendendo il potere quasi 100 anni dopo la marcia su Roma di Mussolini.





